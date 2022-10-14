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В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта

В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта

Автор:
14 октября 2022 10:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аэропорт   видео   интересно   италия   колесо   самолет   
858
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Грузовой самолет Boeing 747 Dreamlifter потерял колесо сразу после взлета из аэропорта Таранто в Италии. Очевидец снял, как колесо весом около 100 килограмм падает на взлетно-посадочную полосу, а затем исчезает в винограднике.
Было принято решение продолжить полет. Позже самолет благополучно приземлился в аэропорту Чарльстона.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аэропорт   видео   интересно   италия   колесо   самолет   
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12  комментариев
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3k
Григорий 2 часа назад
запаска упала, это другое.
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15k
Александр 3 минуты назад
Это кто-то целыми днями стоит и снимает взлёты и посадки в надежде на аварию.
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1k
DDM 3 минуты назад
Это нормально. Штатный сброс шасси
Ссылка www.youtube.com
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11k
Ivan 20 минут назад
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Это фигня.Вот у нас девушка сосиську уронила,это событие.
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10k
MMH 50 минут назад
Либо он все взлеты снимает, либо гайки сам откручивал на колесе
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553
Polotenchick 55 минут назад
Самолёт Летит, Колёса Сдутые
А нам все пофигу - мы долбанутые!
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3k
vasilykopkov Час назад
Почему оно задымилось интересно...
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278
Joe 2 часа назад
Колесометание в кабрировании...
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Горючку экономят.. меньше весу, меньше топлива израсходуется))
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