В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта

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Грузовой самолет Boeing 747 Dreamlifter потерял колесо сразу после взлета из аэропорта Таранто в Италии. Очевидец снял, как колесо весом около 100 килограмм падает на взлетно-посадочную полосу, а затем исчезает в винограднике.
Было принято решение продолжить полет. Позже самолет благополучно приземлился в аэропорту Чарльстона.
Источник:
АНТИФИШКИ
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