Итальянский тренер демонстративно не пожал руку наставнику «Спартака» после матча

Матч проходил в Москве и завершился победой спартаковцев со счётом 2:1.«Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после».«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучанно. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку».