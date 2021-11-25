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Итальянский тренер демонстративно не пожал руку наставнику «Спартака» после матча

Итальянский тренер демонстративно не пожал руку наставнику «Спартака» после матча (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 08:54
Сообщество : Спорт
Метки: Лучано Спаллетти   Наполи   Руй Витория   видео   обида   спартак   спорт   футбол   
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Тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти не захотел пожать руку наставнику московского «Спартака» Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы. После финального свистка тренер «Спартака» подошел к итальянцу и протянул руку, однако тот поднял руки вверх и демонстративно ушел в раздевалку.
Матч проходил в Москве и завершился победой спартаковцев со счётом 2:1.

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил свой поступок тем, что наставник «Спартака» не поприветствовал его до начала встречи.

«Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после».

Тренер «Спартака» обвинил итальянца во лжи. Он заявил, что Спалетти тогда ещё не было на скамейке.

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучанно. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку».

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Метки: Лучано Спаллетти   Наполи   Руй Витория   видео   обида   спартак   спорт   футбол   
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2  комментария
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18k
KOSTELLO Час назад
Ох уж эти футболисты.
Такие ранимые, прямо как бабы
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58k
pynh Час назад
жать руки в период пандемии? ню-ню
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