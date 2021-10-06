FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2460 постов • 403 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
В Бразилии футболисту грозит тюремный срок за нападение на арбитра во время матча

В Бразилии футболисту грозит тюремный срок за нападение на арбитра во время матча (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 08:45
Сообщество : Спорт
Метки: видео   криминал   люди   нападение   спорт   футбол   
410
1
1
Бразильская военная полиция задержала футболиста команды «СК Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который напал на арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани». Спортсмен ударил судью кулаком, после чего нанес удар ногой в область шеи уже лежачего мужчины.
Инцидент произошел 4 октября во второй половине встречи. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован.

Футбольный клуб уже разорвал контракт с спортсменом. Действия футболиста расцениваются как покушение на убийство и в случае доказательства вины ему грозит большой тюремный срок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   криминал   люди   нападение   спорт   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Alex 50 минут назад
Потому, что там законы работают, а у нас нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шпиц 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Нурик Нуриков 36 минут назад
Еще нас дикими называют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
russger 48 минут назад
"Футбольный клуб уже разорвал контракт с спортсменом"

Какие они все сразу паиньки, в подобных новостях. Быстренько так контракты разрывают сразу, типа мы не при чём, белые и пушистые :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Сергей Жиглов russger 16 минут назад
Если они сразу/быстро не разорвут контракт - это будет значить, что они поддерживают позицию футболиста, что можно бить арбитра. В этом случае проблемы начнутся уже у всего футбольного клуба.
Вряд ли они будут делать вид, что они "не при чём". Но вот то, что клуб не поддерживает действия их бывшего футболиста - об этом говорит быстро расторгнутый контракт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео) Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео) Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину Мужчина украл бокс с пожертвованиями Мужчина украл бокс с пожертвованиями Четырёхочковый: потрясающий гол от футболиста из Японии Четырёхочковый: потрясающий гол от футболиста из Японии В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса Девушки тоже умеют красиво забивать! Девушки тоже умеют красиво забивать!
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1007810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Водитель сбил мотоциклистов, а в полиции его поблагодарили за это
0
36
Водитель сбил мотоциклистов, а в полиции его поблагодарили за это
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
1
187
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
Набирающие популярность в сообществах
Октябрьская свадьба
1
4
Октябрьская свадьба
Причины опадания листьев у фикуса
1
2
Причины опадания листьев у фикуса
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Разное#люди#автомобили#новости#подборка#прикольные#интересное#на различный вкус
#фото#животные#дтп#история#сша#автомир#картинки#полиция#смешные#Девушка
#факты#интересно#аварии#авто аварии#Россия#ynews#кино#фотографии#СССР#избиение

На что жалуетесь?

Вернуться