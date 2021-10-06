В Бразилии футболисту грозит тюремный срок за нападение на арбитра во время матча

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Бразильская военная полиция задержала футболиста команды «СК Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который напал на арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани». Спортсмен ударил судью кулаком, после чего нанес удар ногой в область шеи уже лежачего мужчины.
Инцидент произошел 4 октября во второй половине встречи. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован.
Футбольный клуб уже разорвал контракт с спортсменом. Действия футболиста расцениваются как покушение на убийство и в случае доказательства вины ему грозит большой тюремный срок.
Футбольный клуб уже разорвал контракт с спортсменом. Действия футболиста расцениваются как покушение на убийство и в случае доказательства вины ему грозит большой тюремный срок.
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Какие они все сразу паиньки, в подобных новостях. Быстренько так контракты разрывают сразу, типа мы не при чём, белые и пушистые :)
Вряд ли они будут делать вид, что они "не при чём". Но вот то, что клуб не поддерживает действия их бывшего футболиста - об этом говорит быстро расторгнутый контракт.