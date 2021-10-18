Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну на стадионе

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После окончания футбольного матча между командами «Неймеген» и «Витесс» в Нидерландах обрушилась трибуна с фанатами. Инцидент произошел, когда игравшие в гостях футболисты «Витесса» подошли к трибуне, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку.
К счастью, никто из упавших фанатов не пострадал. Момент обрушения попал на видео.
Теперь владельцам стадиона может грозить штраф за несоответствие спортивного объекта правилам безопасности.
Теперь владельцам стадиона может грозить штраф за несоответствие спортивного объекта правилам безопасности.
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