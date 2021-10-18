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Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну на стадионе

Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну на стадионе (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 08:59
Сообщество : Спорт
Метки: Нидерланды   видео   обрушение   спорт   стадион   трибуна   фанаты   футбол   
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После окончания футбольного матча между командами «Неймеген» и «Витесс» в Нидерландах обрушилась трибуна с фанатами. Инцидент произошел, когда игравшие в гостях футболисты «Витесса» подошли к трибуне, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку.
К счастью, никто из упавших фанатов не пострадал. Момент обрушения попал на видео.

Теперь владельцам стадиона может грозить штраф за несоответствие спортивного объекта правилам безопасности.

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Метки: Нидерланды   видео   обрушение   спорт   стадион   трибуна   фанаты   футбол   
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