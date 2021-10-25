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Футбольный тренер Юрий Семин подарил свою медаль мальчику на трибуне

Футбольный тренер Юрий Семин подарил свою медаль мальчику на трибуне (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 08:56
Сообщество : Спорт
Метки: Юрий Семин   видео   медаль   подарок   спорт   футбол   
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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин получил серебрянную медаль за сезон-2019/20 чемпионата России и совершил неожиданный поступок. Мужчина подошел к одной из трибун и бросил медаль юному болельщику московского футбольного клуба.
Вручение награды прошло перед матчем между "Локомотивом" и турецким "Галатасараем". Юрий семин приехал на стадион, получил медаль, а затем бросил её одному из болельщиков. Свое решение экс-тренер железнодорожников прокомментировал следующим образом:

«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю»

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Метки: Юрий Семин   видео   медаль   подарок   спорт   футбол   
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3  комментария
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60k
Андрей 21 минуту назад
Мать болельщика на вопрос о том что может они продадут медаль ответила - это теперь семейная реликвия, она не продаётся.
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2k
Юрий Полчаса назад
Я считаю, что это как минимум глупость, а как максимум неуважение к награде и клубу. "Бросить медаль одному из болельщиков" это не есть проявить уважение к фанатам.
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