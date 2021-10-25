Футбольный тренер Юрий Семин подарил свою медаль мальчику на трибуне

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин получил серебрянную медаль за сезон-2019/20 чемпионата России и совершил неожиданный поступок. Мужчина подошел к одной из трибун и бросил медаль юному болельщику московского футбольного клуба.
Вручение награды прошло перед матчем между "Локомотивом" и турецким "Галатасараем". Юрий семин приехал на стадион, получил медаль, а затем бросил её одному из болельщиков. Свое решение экс-тренер железнодорожников прокомментировал следующим образом:
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю»
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю»
В марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на несколько месяцев из-за коронавируса. Контракт Семина с «Локомотивом» закончился как раз во время паузы. Его не стали продлевать и заменили на Марко Николича.
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