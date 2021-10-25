Футбольный тренер Юрий Семин подарил свою медаль мальчику на трибуне

В марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на несколько месяцев из-за коронавируса. Контракт Семина с «Локомотивом» закончился как раз во время паузы. Его не стали продлевать и заменили на Марко Николича.

2021-10-25T08:56:37+03:00