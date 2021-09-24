Футбольный болельщик ушел в отрыв

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Мужчины – это взрослые дети. Меняется лишь возраст и игрушки, в которые они играют.
Первые 40 лет детства самые сложные и веселые в жизни мужчины. Простое человеческое счастье выбежавшего на поле футбольного болельщика попало на видео.
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