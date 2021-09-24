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Футбольный болельщик ушел в отрыв

Футбольный болельщик ушел в отрыв (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   спорт   футбол   футбольные болельщик   
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Мужчины – это взрослые дети. Меняется лишь возраст и игрушки, в которые они играют.
Первые 40 лет детства самые сложные и веселые в жизни мужчины. Простое человеческое счастье выбежавшего на поле футбольного болельщика попало на видео.

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Метки: Юмор   видео   прикол   спорт   футбол   футбольные болельщик   
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Опаньки Час назад
Нечего матчи срывать, пусть в парк идет, пальто распахивать
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Hallo FreeSpace Полчаса назад
красиво
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Mr.Adamson

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