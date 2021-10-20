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В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков

В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 12:08
Сообщество : Спорт
Метки: видео   курьезы   прикол   спорт   удар   футбол   футболист   
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В истории футбола было немало случаев неудачного исполнения пенальти. Недавно копилку неудачников пополнил удар футболиста английской футбольной команды «Йовил Таун».
Курьезный эпизод произошел в матче английских футбольных команд «Веймут» и «Йовил Таун».

Во время серии пенальти мяч полетел явно не туда, куда рассчитывал игрок «Йовила». Его команда, кстати, все равно победила.

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Метки: видео   курьезы   прикол   спорт   удар   футбол   футболист   
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9  комментариев
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39k
dima423 2 часа назад
чувак красава)) клево отреагировал
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Олег 23 минуты назад
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3k
Дмитрий Полчаса назад
И дед позитивный попался.)))) Или попали в позитивного деда.)))
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22k
Сибиряк 36 минут назад
Ссылка coub.com
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8k
MUZSER Час назад
Ссылка www.youtube.com
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989
Оксид Бетона 2 часа назад
Уверен, что он попал ровно туда, куда хотел!
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138
Киса Кацман Оксид Бетона 2 часа назад
Ставка "незабитый пенальти" с к-том 12,5 сыграла))))
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