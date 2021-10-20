В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков

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В истории футбола было немало случаев неудачного исполнения пенальти. Недавно копилку неудачников пополнил удар футболиста английской футбольной команды «Йовил Таун».
Курьезный эпизод произошел в матче английских футбольных команд «Веймут» и «Йовил Таун».
Во время серии пенальти мяч полетел явно не туда, куда рассчитывал игрок «Йовила». Его команда, кстати, все равно победила.
Во время серии пенальти мяч полетел явно не туда, куда рассчитывал игрок «Йовила». Его команда, кстати, все равно победила.
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