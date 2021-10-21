Футболист забил комичный гол во время сильного дождя

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Часть футбольного матча английской Лиги 1 командам «Плимут Аргайл» и «Болтон Уондерерс» пришлось играть под сильным проливным дождем. Под конец игры ливень усилился и газон стал превращаться в подобие бассейна.
Один из голов футболисты «Плимут Аргайл» отпраздновали, прокатившись на животе по газону. Со стороны всё это выглядело весьма комично и напоминало заплыв в бассейне.
Несмотря на суровые погодные условия «Плимут» победил соперника со счетом 3:0.
Несмотря на суровые погодные условия «Плимут» победил соперника со счетом 3:0.
Курьезный гол с другого ракурса
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