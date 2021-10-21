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Футболист забил комичный гол во время сильного дождя

Футболист забил комичный гол во время сильного дождя (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 13:53
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Англия   видео   дождь   необычно   спорт   футбол   
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Часть футбольного матча английской Лиги 1 командам «Плимут Аргайл» и «Болтон Уондерерс» пришлось играть под сильным проливным дождем. Под конец игры ливень усилился и газон стал превращаться в подобие бассейна.
Один из голов футболисты «Плимут Аргайл» отпраздновали, прокатившись на животе по газону. Со стороны всё это выглядело весьма комично и напоминало заплыв в бассейне.

Несмотря на суровые погодные условия «Плимут» победил соперника со счетом 3:0.

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Метки: Ynews   Англия   видео   дождь   необычно   спорт   футбол   
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4  комментария
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320
Алексей 45 минут назад
желание играть страшное у них
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9k
lon 12 минут назад
Наши бы взяли перерыв до окончания непогоды )
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Botanik Vulgaris 22 минуты назад
С таким азартом играют!!!
Зависть берёт!
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625
Олег 55 минут назад
отличный пингвин-слайд в конце!)
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Mr.Adamson

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