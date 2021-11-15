Неудачная попытка покормить дикую лису с рук

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Женщина решила покормить дикую лису колбасой и начала осторожно давать ей мясное лакомство. Дальше произошло то, чего автор ролика меньше всего ожидала.
Р-ревность
Голод не тётка, а большая и злая...
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