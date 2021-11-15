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Неудачная попытка покормить дикую лису с рук

Неудачная попытка покормить дикую лису с рук (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   лиса   неожиданно   прикол   
408
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Женщина решила покормить дикую лису колбасой и начала осторожно давать ей мясное лакомство. Дальше произошло то, чего автор ролика меньше всего ожидала.

Р-ревность

Голод не тётка, а большая и злая...

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Метки: Реакция   видео   животные   лиса   неожиданно   прикол   
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36k
Alex Полчаса назад
Потому, что эта была ее колбаса!
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12k
Вася 8 минут назад
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3k
Горожанин 10 минут назад
Хозяин тётки.
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4k
Hugo_RnD 14 минут назад
изначально я думал, что лиса укусит добрую кормилицу (лисы - основные переносчики бешенства в дикой природе и, если животинка вышла к людям, то, явно, что-то не так). Котейка умнее хозяйки оказался :-)
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12k
ss 15 минут назад
А он ведь предупреждал!
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Андрей 34рус Полчаса назад
хорошая котейка!!!!
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