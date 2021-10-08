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Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте

Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 12:42
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   охота   прикол   прятки   собака   
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Отправившийся на охоту с хозяином пёс услышал звук выстрела и попытался спрятаться. Он решил пересидеть опасность под машиной, но перестарался и застрял.
Когда ты кобель голубых кровей и решил не участвовать в людских варварских развлечениях.
Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Реакция   видео   животные   охота   прикол   прятки   собака   
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4  комментария
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13k
Совранский 57 минут назад
Хорошо не алабай, он бы с машиной домой убежал
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10k
Majul 9 минут назад
Сплошной мат, ситуация забавная да, но зачем столько мата...
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17k
Serg2001 Полчаса назад
Это, наверное, молодой собакен...) Я не охотник. Охотничих собак никогда не держал. Но даже своего добера я приучал не бояться выстрелов. Гулял с ним около стрельбища. Каждый раз все ближе и ближе. Пока он на выстрелы вообще не перестал реагировать.
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17k
Александр 48 минут назад
У хорошего мальчика огромный охотничий потенциал- Вы только посмотрите, в каком неожиданном месте он нашел норку для засады на медведя!
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