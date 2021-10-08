Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте

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Отправившийся на охоту с хозяином пёс услышал звук выстрела и попытался спрятаться. Он решил пересидеть опасность под машиной, но перестарался и застрял.
Когда ты кобель голубых кровей и решил не участвовать в людских варварских развлечениях.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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