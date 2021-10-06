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Сообщество Без кота и жизнь не та 976 постов • 393 подписчика подписаться
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Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину

Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 10:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   котенок   коты   прикол   
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Котенок пробрался в комнату, где отдыхали мужчины и решил поиграть с одним из них. Однако дремлющий незнакомец не был готов к встрече с животным.
Ничего не подозревающий мужчина испуганно подскочил, когда котенок коснулся его затылка. Неожиданная реакция героя видео рассмешила его приятеля.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   котенок   коты   прикол   
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