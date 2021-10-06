Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину

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Котенок пробрался в комнату, где отдыхали мужчины и решил поиграть с одним из них. Однако дремлющий незнакомец не был готов к встрече с животным.
Ничего не подозревающий мужчина испуганно подскочил, когда котенок коснулся его затылка. Неожиданная реакция героя видео рассмешила его приятеля.
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