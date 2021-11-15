FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10914 постов • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Кенгуру пытается произвести впечатление на девушку

Кенгуру пытается произвести впечатление на девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:53
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Реакция   видео   животные   кенгуру   прикол   
310
1
1
Девушка решила снять себя на фоне кенгуру и стала свидетелем забавной сцены. Животное воспользовалось моментом и "поиграло" перед ней своими мускулами.
Специально для фанатки животное устроило небольшое представление.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Девушка   Реакция   видео   животные   кенгуру   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
dima423 Час назад
на че...девчонка симпатичная)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте Вылазь, Бобик: охотничий пёс решил спрятаться от опасности в необычном месте Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину Смешная реакция спящего кота на креветку Смешная реакция спящего кота на креветку Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

889634



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
5
56
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
0
47
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
Набирающие популярность в сообществах
18 исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
0
0
18 исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
В Израиле разработали новое поколение систем радиоэлектронной борьбы
0
19
В Израиле разработали новое поколение систем радиоэлектронной борьбы
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#люди#СССР#искусство#Россия#в мире#забавно#мемы#сша
#фото#история#интересное#животные#познавательно#фотографии#страна#комментарии#новости#Вакцинация
#интересно#кино#картинки#подборка#природа#знаменитости#еда#криминал#происшествие#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться