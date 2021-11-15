Кенгуру пытается произвести впечатление на девушку

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Девушка решила снять себя на фоне кенгуру и стала свидетелем забавной сцены. Животное воспользовалось моментом и "поиграло" перед ней своими мускулами.
Специально для фанатки животное устроило небольшое представление.
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