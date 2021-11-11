Суровая расправа над тараканом

644
1
1
Женщина в забавной футболке заметила на столе возле себя крупного таракана и жестоким образом расправилась с ним.
"Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь"
С этой женщиной лучше не конфликтовать!
Источник:
Ссылки по теме:
- Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться
- Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде
- Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку
- Девушка пожалела, что резко разбудила своего парня
- Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре
12
Понравилось12
Новости партнёров