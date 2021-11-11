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Суровая расправа над тараканом

Суровая расправа над тараканом (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   женщина   неожиданно   прикол   расправа   таракан   
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Женщина в забавной футболке заметила на столе возле себя крупного таракана и жестоким образом расправилась с ним.

"Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь"

С этой женщиной лучше не конфликтовать!

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Метки: Реакция   видео   женщина   неожиданно   прикол   расправа   таракан   
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9  комментариев
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Я один ожидал, что она его сожрет?
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311
Вадим В. Новоженов 3 минуты назад
А таракан-то - ненастоящий ! При помощи "Экранной лупы" видна тонкая леска и сама фигурка "таракана". Так что, Гринписовцы, успокойтесь! Гиппопотамиха прощена.
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7k
Позитив Час назад
лютая баба
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57k
pynh Час назад
у нее даже карты пятерочки и сбера в сиську встроены чтобы по терминалу ибашить
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1k
алексей Час назад
голосом Н.Дроздова: "дорогие друзья ,сейчас вы наблюдаете самку дикого кабана в естественной среде обитания -за едой ,в этот момент лучше к ней не приближаться
"
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107k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
ну хоть стол не сломала...
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918
Hallo FreeSpace 2 часа назад
фига се ...
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Таракан умер, как только увидел её лицо.
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
Дешевая и убогая постановка. Таракан-муляж, управляемый леской, или, скорее магнитом под столом. На что только не идут свиноматки ради лайков...
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