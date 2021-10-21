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Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре

Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 09:45
Сообщество : Животные
Метки: farcry   Реакция   видео   геймер   животные   прикол   собака   хаски   
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Геймер поделился с пользователями сети видео с эмоциональной реакцией своей впечатлительной собаки.
Хаски очень внимательно следил за тем, как хозяин играл в Far Cry 6, а затем посмотрел на парня так, будто тот совершил предательство.

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Метки: farcry   Реакция   видео   геймер   животные   прикол   собака   хаски   
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5k
М С Полчаса назад
Песель что-то заподозрил...
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8k
Izrin Maria 46 минут назад
В этом эпизоде движения собаки на экране - это игра.
Поэтому пёс так удивился "убийству партнёра в игре".
Звук не слышен, но собаки редко реагируют на звук с экрана, потому, что там сильно срезаны низкие и, главное, высокие частоты.
(Большая часть общения собак и волков идёт в ультразвуке - не слышен для человека.)
Даже когда транслируется запись воя стаи - не реагируют. Видимо, записывающая аппаратура имеет ограниченные возможности, или пооследующее сжатие цифрового файла влияет.
Вой волков в фильме "Доктор Живаго" был настоящий, только нужна старая! плёнка - с аналоговым звуком, и хорошие динамики. Включаем - и все собаки населённого пункта - ваши враги.
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13k
alexis Час назад
Ночью отомстит.
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