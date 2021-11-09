Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку

3925
1
1
В Таиланде кошка устроила не самое приятное пробуждение своей хозяйке. Неосторожный питомец уронил на мирно спящую девушку ёмкость с водой.
Незапланированные водные процедуры девушки сняла камера наблюдения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота
- Пёс спас хозяина от нападения пылесоса
- Дерзкий побег мохнатой банды
- Енот Лёня мешает хозяйке продать дом
- Кот-тролль издевается над хозяином
127
Понравилось127
Новости партнёров
А может это вообще натренированный кот который по солнцу определяет время и будит Наташу. Мы же не знаем :)
Хозяева говорят, что горшков пять уже грохнул.
Как бы невзначай свалила стакан и тут же прилегла, типа "я не при делах"...
PS мне вот интересно - зачем в спальне установлена камера?
У меня кот тоже носил какое то время жилетку.