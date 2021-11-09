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Сообщество Без кота и жизнь не та 998 постов • 398 подписчиков подписаться
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Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку

Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 08:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   внезапно   животные   кот   неожиданно   прикол   таиланд   
3925
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В Таиланде кошка устроила не самое приятное пробуждение своей хозяйке. Неосторожный питомец уронил на мирно спящую девушку ёмкость с водой.
Незапланированные водные процедуры девушки сняла камера наблюдения.

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Метки: Юмор   видео   внезапно   животные   кот   неожиданно   прикол   таиланд   
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24  комментария
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906
Иван Иванов 7 часов назад
Наташа вставай, мы все уронили!
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114
Fishki Net Полчаса назад
Ну Наташа просто сама этого хотела :))) Кошки вообще как вода, и если она что-то зацепила, то обычно это спецом :) ну и емкость с водой стоящая на краю это просто магнит для всяческих "приключений" :) Все прошло по плану.

А может это вообще натренированный кот который по солнцу определяет время и будит Наташу. Мы же не знаем :)
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0
Bon Scott Полчаса назад
Отомстила животина за "Ержана".
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7k
Vampire Час назад
Есть один знакомый кот (у друзей живет), когда на его вопли ноль эмоций - он ложится на подоконнике между рамой и горшком...
Хозяева говорят, что горшков пять уже грохнул.
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3k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Дрыхнет она! А Кузенька не кормленный...
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1k
vasilykopkov 3 часа назад
Неуклюжая кошка? По-моему очень даже "уклюжая".
Как бы невзначай свалила стакан и тут же прилегла, типа "я не при делах"...
PS мне вот интересно - зачем в спальне установлена камера?
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443
Константин 4 часа назад
И проснулась, и умылась заодно ))
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20k
Надежда 6 часов назад
У неё очень хороший питомец - там столько всего можно было уронить, а он только стакан тронул. Нас коты приучили к порядку - на столе никогда ничего не должно быть, все компьютерные принадлежности должны быть спрятаны, телефоны, книгу - в тумбочку. Иначе всё, до чего смогут дотянуться, будет на полу (они нас так будят). Доброе утро!
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1k
SavageTi 6 часов назад
А если бы даже не опрокинул стаканчик - но анусом зачетно потерся об питьевую трубочку.
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643
Денис Таратонов 7 часов назад
Замочила хозяйку
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4k
sibull 7 часов назад
А нахера жилетку на кошку напяливать?
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10k
Дмитрий 8 часов назад
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13k
* 8 часов назад
Зачем люди записывают себя спящими?
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6k
Nikolay 8 часов назад
Неуклюжая кошка?! Ну-ну... В полицейской практике это называется - "инсценировка несчастного случая"
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30
Viktor Rus 8 часов назад
И этим же вечером беляши в соседней забегаловке были от души не только луком наполненны но и даже мясом.
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19
Кукуся 9 часов назад
Это камера наблюдения
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6k
hairov 10 часов назад
Она со смартфоном спит?
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