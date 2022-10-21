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Девочка спровоцировала гориллу, когда начала бить себя кулаками в грудь

Девочка спровоцировала гориллу, когда начала бить себя кулаками в грудь

Автор:
21 октября 2022 10:08
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   горилла   девочка   животные   неожиданно   
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В зоопарке горилла пришла в бешенство из-за того, что девочка начала бить себя кулаками в грудь. Скорее всего ребенок думал, что подобным образом гориллы приветствуют друг друга. Однако на деле этот жест означает демонстрацию доминирования.
Не стоит провоцировать животных, копируя их повадки. Горилла бросилась в сторону девочки, когда увидела, как ребёнок бьет себя в грудь.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   горилла   девочка   животные   неожиданно   
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81
Sata33 46 минут назад
Мощный звэр
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628
Легендарный В-ий 4 минуты назад
ну на ребенка то обезьяныч смелый наехать. а если б заместо девочки был Путин или хотя бы К.Валуев?)
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7k
GROMOZEKA 21 минуту назад
А стеклышку то звезда, во всех смыслах
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23k
Serg2001 Полчаса назад
Кингкоша...)
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Fidel

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