Девочка спровоцировала гориллу, когда начала бить себя кулаками в грудь

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В зоопарке горилла пришла в бешенство из-за того, что девочка начала бить себя кулаками в грудь. Скорее всего ребенок думал, что подобным образом гориллы приветствуют друг друга. Однако на деле этот жест означает демонстрацию доминирования.
Не стоит провоцировать животных, копируя их повадки. Горилла бросилась в сторону девочки, когда увидела, как ребёнок бьет себя в грудь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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