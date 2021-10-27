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Добытчику меда стоило быть осторожнее с дикими пчелами

Добытчику меда стоило быть осторожнее с дикими пчелами (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 09:11
Метки: видео   мед   последствия   пчела   сборщик меда   укус   
993
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У собирателя меда выдался крайне неудачный день. После произошедшей с ним напасти мужчина еще долго не сможет воспользоваться функцией разблокировки смартфона по лицу.
Неудачливому собирателю меда остается только посочувствовать.

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Метки: видео   мед   последствия   пчела   сборщик меда   укус   
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5  комментариев
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18k
SolomonA 2 часа назад
А есть фото до? Может у него просто лицо такое?
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12k
Алекс 17 минут назад
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7k
КОСТЯН 56 минут назад
У меня во дворе алкаши собираются, квасят и похмеляются каждый день, у них тоже такие лица, я тут подумал, может они тоже добытчиками мёда работают?
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18k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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