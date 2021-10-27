Добытчику меда стоило быть осторожнее с дикими пчелами

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У собирателя меда выдался крайне неудачный день. После произошедшей с ним напасти мужчина еще долго не сможет воспользоваться функцией разблокировки смартфона по лицу.
Неудачливому собирателю меда остается только посочувствовать.
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Метки: видео мед последствия пчела сборщик меда укус
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