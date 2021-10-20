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Собака укусила тиктокершу во время танца

Собака укусила тиктокершу во время танца (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 08:33
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   видео   животные   собака   тикток   укус   
2293
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Девушка решила снять танцевальное видео для социальных сетей. Однако удача в тот день была явно не на стороне героини ролика. Проходившая неподалеку от места съемок собака внезапно укусила девушку.
Четвероногий борец с тиктокерами и блогерами.

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Метки: Девушка   видео   животные   собака   тикток   укус   
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30  комментариев
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9k
insaider 2 часа назад
Животные уже как бэ намекают,но люди увы не понимают!
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9k
Rihovich Минуту назад
Собачундра всё правильно сделдала! Одобряю!
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7k
Юрий 3 минуты назад
Эти тиктокеры не только людей раздражают, но уже и животные не выдерживают их присутствия.
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20k
Слепой Пью 9 минут назад
Сабака - наш человек!
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17k
Александр 10 минут назад
Пастушья собака, хоть и в отпуске, один хрен, загоняет овец в стоило. Хороший мальчик!
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5k
Duckk 17 минут назад
С собакой всё нормально? Не заболела?
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193
Сергей Викторович 18 минут назад
дизлайкнула
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6k
Marlboro 23 минуты назад
тот случай, когда собака умней этого существа
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21k
Inter Полчаса назад
советую сдать собаке анализы .оч переживаю за нее
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983
Оксид Бетона 38 минут назад
Собака была голодная, подумала, что это шаурма какая-то или люля-кебаб. А это какая-то баба чумазая...
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289
Куртуазный Маньерист 43 минуты назад
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978
Евгений 47 минут назад
ибо нех*уй
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3k
Севастьян 48 минут назад
Не за то место культурная собака кусает овцу токершу.
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353
Albe 50 минут назад
токерша, это что за слово такое? типа блохера, ютупер, пранкер, коучер? называйте вещи своими именами, в русском языке есть прекрасное слово - долп*оп
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6k
mr.Poher 53 минуты назад
Умная собака, молодец.
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30
Sergey Shtertser 56 минут назад
А по хорошему ей еще надо поставить 40 уколов в живот.. на всякий случай, чтобы не танцевала больше.
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2k
cfhfwby 59 минут назад
Как задолбали эти недостриптизерши....
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20
Mixan Час назад
Хороший песель..Жаль кусок не оторвал.
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11k
Павел Час назад
Побольше бы таких позитивных видео
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8k
Alex Djeff Час назад
Она же теперь может заразиться. Бедная собака...
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11k
Хью́берт 2 часа назад
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