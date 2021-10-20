Собака укусила тиктокершу во время танца

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Девушка решила снять танцевальное видео для социальных сетей. Однако удача в тот день была явно не на стороне героини ролика. Проходившая неподалеку от места съемок собака внезапно укусила девушку.
Четвероногий борец с тиктокерами и блогерами.
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