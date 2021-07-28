Марокканский боксер попытался откусить ухо своему сопернику

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Во время боксерского поединка на Олимпийских играх в Токио марокканец Юнес Баала решил поиграть в Майка Тайсона. Он попытался ухватить зубами ухо своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии, но тот увернулся.
Судья не отреагировал на грязный прием. Однако неспортивное поведение не помогло марокканцу и он проиграл со счетом 0:5.
В итоге новозеландец вышел в четвертьфинал, а кусачий африканец завершил выступление на турнире.
В итоге новозеландец вышел в четвертьфинал, а кусачий африканец завершил выступление на турнире.
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