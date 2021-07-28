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Марокканский боксер попытался откусить ухо своему сопернику

Марокканский боксер попытался откусить ухо своему сопернику (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 12:53
Сообщество : Спорт
Метки: бокс   боксер   видео   олимпиада   спорт   укус   уху   
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Во время боксерского поединка на Олимпийских играх в Токио марокканец Юнес Баала решил поиграть в Майка Тайсона. Он попытался ухватить зубами ухо своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии, но тот увернулся.

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Метки: бокс   боксер   видео   олимпиада   спорт   укус   уху   
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6  комментариев
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11k
Taximaxi Час назад
Побыл бибизьян человеком и начал обратно превращается в людоеда. Атавизм! Хоть и нельзя неприличными словами выражаться.
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1k
Федор Медведев 20 минут назад
"за километр видно, что ты людоедом был"
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22k
SerGProS 23 минуты назад
"И лизнул меня в ушко..." Тьфу!
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9k
Majul 24 минуты назад
Хочет лавры Тайсона )
Так то Тайсон!, а это что за бибизянка?
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22k
Сибиряк Час назад
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133
Fisher1979 Час назад
Тайсона подрожает.
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