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Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно

Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 08:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   любопытство   последствия   собака   укус   щенок   
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Щенок встретил на своём пути змею и решил с ней познакомиться и поиграть. Однако природное любопытство сыграло с ним злую шутку.
Решил поиграть со змеёй и проиграл.

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Метки: видео   животные   змея   любопытство   последствия   собака   укус   щенок   
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8  комментариев
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21k
Очевидное-Невероятное 54 минуты назад
Извиняюсь, но по ходу он пчелу "укусил".
Укус змеи в голову с последующим отеком - это высокая вероятность смерти для человека, для такого мелкого млекопитающего - гарантированная.
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8k
Izrin Maria 2 минуты назад
Собаки получают такое же лечение, как и люди. Специфические сыворотки - в зависимости от вида змеи, внутривенные вливания жидкостей, плазмы и криопреципитата (человеческих, кстати - их достать легче), переливания крови - от других собак и т.п.
Дорого. Но хозяева счатливы, что пёс выжил.
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34k
Alex Час назад
Эх, дурында..
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5k
Борис Карабанов Час назад
Дело житейское. Через несколько дней пройдёт. Правда, песатели считают иначе:
https://old.fishki.net/3890087-devochka-sveta-i-nemeckaja-ovcharka-druzhok.htmlhttps://old.fishki.net/3890087-devochka-sveta-i-nemeckaja-ovcharka-druzhok.html
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