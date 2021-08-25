Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно

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Щенок встретил на своём пути змею и решил с ней познакомиться и поиграть. Однако природное любопытство сыграло с ним злую шутку.
Решил поиграть со змеёй и проиграл.
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Метки: видео животные змея любопытство последствия собака укус щенок
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Укус змеи в голову с последующим отеком - это высокая вероятность смерти для человека, для такого мелкого млекопитающего - гарантированная.
Дорого. Но хозяева счатливы, что пёс выжил.
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