Как проверить качество мёда

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Мёд с древнейших времен ценится людьми за свои уникальные и полезные для здоровья свойства. Однако его очень часто подделывают и разбавляют. Осуществляющий продажу мёда парень рассказал, как определить подделка перед вами или настоящий качественный продукт.
А какие еще способы проверки качества мёда вы знаете?
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Пусть он эти лесенки и горочки твердым донниковым медом, который рядом стоит, попробует))
Только на вкус можно определить мед и его качество, не располагая другой информацией. На вкус же нужно и выбирать его. Даже из настоящих сортов мёда не всё будет по душе.