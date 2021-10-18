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Как проверить качество мёда

Как проверить качество мёда (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 09:50
Метки: видео   инструкция   интересно   мед   подделка   проверка   
539
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Мёд с древнейших времен ценится людьми за свои уникальные и полезные для здоровья свойства. Однако его очень часто подделывают и разбавляют. Осуществляющий продажу мёда парень рассказал, как определить подделка перед вами или настоящий качественный продукт.
А какие еще способы проверки качества мёда вы знаете?

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Метки: видео   инструкция   интересно   мед   подделка   проверка   
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20k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
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639
Ольга 5 минут назад
А как проверять твердый мед?
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19k
shevanez 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Valiko Полчаса назад
Сколько пасечников и медовых дельцов есть, столько разных правил экспертизы настоящего меда

Пусть он эти лесенки и горочки твердым донниковым медом, который рядом стоит, попробует))
Только на вкус можно определить мед и его качество, не располагая другой информацией. На вкус же нужно и выбирать его. Даже из настоящих сортов мёда не всё будет по душе.
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777
poбт 41 минуту назад
а что если это наоборот свойства бодяжного меда
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