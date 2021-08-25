Юный курильщик пожалел, что попал на видео

FISHKINET
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ И на что только рассчитывают такие девушки?! И на что только рассчитывают такие девушки?! Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона 15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом 15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали Как мы ждали страшных русских Как мы ждали страшных русских Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину Австралиец путешествует по миру в поисках подводных сокровищ: и весьма в этом преуспел Австралиец путешествует по миру в поисках подводных сокровищ: и... Ретро фотографии Ретро фотографии Порошенко облили зеленкой Порошенко облили зеленкой Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони в Минске Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони... 26 стран и городов, которые полны сюрпризов 26 стран и городов, которые полны сюрпризов 20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают 20 заброшенных местечек, которые одновременно манят и пугают Ушёл из жизни барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс Ушёл из жизни барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 16 интересных, хотя и бесполезных фактов 16 интересных, хотя и бесполезных фактов 25 классных фото, на которые интересно взглянуть 25 классных фото, на которые интересно взглянуть 23 сумасшедших тайных места для сокровищ, в которые никто не догадается заглянуть 23 сумасшедших тайных места для сокровищ, в которые никто не... Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и попытался скрыться Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и...
Главная > Видео 
Юный курильщик пожалел, что попал на видео

Юный курильщик пожалел, что попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 12:34
Метки: Реакция   видео   курение   отец   подросток   последствия   
806
1
1
Подросток из Индии решил продемонстрировать свою взрослость с помощью сигареты и был снят на видео. Однако юнцу не повезло. Видеоролик увидели не только его друзья, но и родственники.
В итоге подросток не только навредил своему здоровью с помощью сигареты, но и познакомился с карающим шлепанцем отца.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Реакция   видео   курение   отец   подросток   последствия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Юный курильщик пожалел, что попал на видеоПосмотреть
Юный курильщик пожалел, что попал на видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Михаил Сметанкин 12 секунд назад
Как говорил мой батя "Хочешь вести себя по взрослому, то и [мат] получай по взрослому"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos 37 минут назад
Отец говорит своему 15-летнему сыну: Тебе всего 15 лет, а ты уже куришь. Да я в твои годы.., подумав, а впрочем, кури, кури..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася 40 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 54 минуты назад
Одобрям! Курить конечно вряд ли бросит, но ума добавит несомненно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
891
ekolog67 Час назад
такого тапком не пробьешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix Час назад
Исполнение инструкции от вот этого чувака.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig Час назад
По собственному опыту смею заверить, что тапок и ремень научат пацана быть более осторожным, но не от учат от привычки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
Nevad Black 2 часа назад
правильно все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Папашке надо перекурить после таких переживаний))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудно быть Волочковой: балерина назвала, сколько денег ей нужно в месяц на содержание жилья (6 фото) Трудно быть Волочковой: балерина назвала, сколько денег ей нужно в месяц на содержание жилья (6... Когда забыл покормить котика в Африке Когда забыл покормить котика в Африке Эмоциональная реакция присутствующего на родах парня Эмоциональная реакция присутствующего на родах парня Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно Трогательная реакция мужчины на подаренного щенка Трогательная реакция мужчины на подаренного щенка
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

945362



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Невероятно милый Незнайка и&nbsp;немного пугающий Водяной&nbsp;— ожившие герои из&nbsp;мультфильмов СССР
2
144
Невероятно милый Незнайка и немного пугающий Водяной — ожившие герои...
Дмитрий Данилов - реальный "Ворошиловский стрелок"
5
59
Дмитрий Данилов - реальный "Ворошиловский стрелок"
Набирающие популярность
Причины развития близорукости
0
1
Причины развития близорукости
Домработница Бритни Спирс попыталась забрать у неё собак, которые страдали от обезвоживания
1
40
Домработница Бритни Спирс попыталась забрать у неё собак, которые страдали от...
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
4
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#Россия#кино#фотографии#приколы#фильм#авария дня
#Юмор#люди#автомир#животные#аварии#СССР#авто аварии#актеры#Украина#дети
#интересно#автомобили#прикол#картинки#дтп#позитив#подборка#шоу бизнес#роль#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться