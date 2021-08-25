Юный курильщик пожалел, что попал на видео

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Подросток из Индии решил продемонстрировать свою взрослость с помощью сигареты и был снят на видео. Однако юнцу не повезло. Видеоролик увидели не только его друзья, но и родственники.
В итоге подросток не только навредил своему здоровью с помощью сигареты, но и познакомился с карающим шлепанцем отца.
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