Хозяин квартиры показал, во что съемщики превратили жильё за сутки

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Сдавать квартиру посуточно бывает очень выгодно, однако есть несколько нюансов. Один из них вы можете увидеть в видео ниже.
Хозяин квартиры продемонстрировал последствия сдачи недвижимости на сутки. Квартиранты побили стекла на окнах, оставили на полу и стенах пятна похожей на кровь жидкости и испортили мебель.
А может эту квартиру сдавали енотам?
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Мама снимает боты,
Мама приходит в дом,
Мама глядит кругом.
Был на квартиру налёт?
Нет.
К нам заходил бегемот?
Нет.
Может быть, дом не наш?
Наш.
Может, не наш этаж?
Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
Значит это не обвал?
Нет.
Значит, слон не танцевал?
Нет.
Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.
При заключении договора все такие моменты учитываются и прописываются. В "черную"? Ремонт за свой счет...
А если не можешь проследить за своими "съемщиками", то и не лезь в этот бизнес.
Соседи теперь хоть немного отдохнут от этого притона.
Соседи их - несчастные люди.
Даже если соблюдают закон, и в 10 вечера наступает относительная! тишина, то "бал у Сатаны" каждый божий день, а даже и пару раз в неделю - невыносимо.
Поэтому все соседи тихо радовались, когда в окна полетела мебель. И полицию вызывать не спешили - чем круче разгром, тем дольше будет период покоя (ремонт).
Такие помещения, в виде квартиры-лофта, нормальные! люди организовывают в промзоне. Гуляй хоть до утра! Ремонт сверх нормального использования - за счёт "квартиросъёмщиков".