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Хозяин квартиры показал, во что съемщики превратили жильё за сутки

Хозяин квартиры показал, во что съемщики превратили жильё за сутки (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 08:31
Метки: аренда   бардак   видео   квартира   погром   последствия   
1162
1
1
Сдавать квартиру посуточно бывает очень выгодно, однако есть несколько нюансов. Один из них вы можете увидеть в видео ниже.
Хозяин квартиры продемонстрировал последствия сдачи недвижимости на сутки. Квартиранты побили стекла на окнах, оставили на полу и стенах пятна похожей на кровь жидкости и испортили мебель.

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Метки: аренда   бардак   видео   квартира   погром   последствия   
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13  комментариев
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8k
Кенвуд 3 часа назад
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама приходит в дом,
Мама глядит кругом.
Был на квартиру налёт?
Нет.
К нам заходил бегемот?
Нет.
Может быть, дом не наш?
Наш.
Может, не наш этаж?
Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
Значит это не обвал?
Нет.
Значит, слон не танцевал?
Нет.
Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.
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643
Сергей Ковалев 22 минуты назад
Все что на налогах сэкономил, пойдет на ремонт.
При заключении договора все такие моменты учитываются и прописываются. В "черную"? Ремонт за свой счет...
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5k
kleyman Час назад
Если уж сдаёшь квартиру посуточно, то чётко понимаешь, что в 99%, так арендуют исключительно чтобы обдолбиться и трахнуть проституток.
А если не можешь проследить за своими "съемщиками", то и не лезь в этот бизнес.
Соседи теперь хоть немного отдохнут от этого притона.
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24k
Владимир Час назад
Ну главное что в стиралку не насрали.
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979
сеньор Леонсио Час назад
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2k
cfhfwby Час назад
Жаль, что не сожгли...
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387
Art Stark Час назад
тик-ток наверное снимали
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147
Алексей Маз Час назад
Квартиру! С большой буквы! С большой буквы, Карл. Этот притон имеет имя собственное?) Или автор не бывал "в нутри" приличных квартир и так и не окончил щколу?)
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
интересно а жильцы все это через подушку творили ? там грохот стоял наверняка просто ппц да после выбитых стекол соседи должны были полицию вызвать . чем не сходится
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Зато соседи теперь рады. Хоть ненадолго прикроется этот притон
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