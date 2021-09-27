FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4063 поста • 966 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Факты 
Смертельное семяизвержение: лучший и последний секс в жизни трутня

Смертельное семяизвержение: лучший и последний секс в жизни трутня (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 09:46
Сообщество : Факты
Метки: в мире   видео   интересно   насекомые   пчела   секс   трутень   эякуляция   
1808
1
1
Редкие и эффектные кадры первого и одновременно последнего секса в жизни трутня медоносной пчелы. Дело в том, что эякуляция трутня настолько сильная, что его эндофаллос разрывается и насекомое сразу погибает.

Кончить и умереть

Всё зло от баб! А ведь мог бы ещё жить и жить

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире   видео   интересно   насекомые   пчела   секс   трутень   эякуляция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
268
bylbatarasich 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виктор Полчаса назад
Это же ещё и лететь надо )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Mike Miller 42 минуты назад
Жизнь-дерьмо))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Час назад
Пчёл дрочить не может, у пчёл лапки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Albe Час назад
если для автора это - лучший секс в жизни... печально это осознавать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
АлоКин Час назад
Давайте признаемся) мы все хотим так помереть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Юрий Злой Час назад
да ну нафиг эту природу, тут разорвет, там съедят, еще голову откусят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Мужык - и пчёл мужык!!!
Мужык - и пчёл мужык!!!Посмотреть
Мужык - и пчёл мужык!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
bylbatarasich 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Правда говорят, нельзя терпеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Батончик с маком 2 часа назад
Чтоб подобное не произошло, надо регулярно дрочить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой Настоящий пернатый ас Настоящий пернатый ас Орел взлетел вместе с тушкой лисы Орел взлетел вместе с тушкой лисы Дно пробито: момент обрушения бассейна на парковку попал на видео Дно пробито: момент обрушения бассейна на парковку попал на видео
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

567600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки
1
33
Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
8
265
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#фотографии#познавательно#Россия#прикольные#дети#комментарии#санкт-петербург#спорт
#Юмор#фото#картинки#новости#страна#ynews#еда#нападение#прикол#собака
#факты#люди#СССР#Разное#кино#gif#животные#позитив#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться