Смертельное семяизвержение: лучший и последний секс в жизни трутня

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Редкие и эффектные кадры первого и одновременно последнего секса в жизни трутня медоносной пчелы. Дело в том, что эякуляция трутня настолько сильная, что его эндофаллос разрывается и насекомое сразу погибает.
Кончить и умереть
Всё зло от баб! А ведь мог бы ещё жить и жить
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