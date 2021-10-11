"Работает спецназ": колоритный украинский полицейский

2372
1
1
На территории Украины запечатлели парня, который, предположительно, работает в полиции. С таким стражем правопорядка родная страна может спать спокойно.
В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. Настоящая гроза преступников и бургеров!
Источник:
Ссылки по теме:
- Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте
- Девушка эпично провалила тест на доверие
- Альпака задержала едущих на обыск полицейских
- В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
- Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно
38
Понравилось38
Новости партнёров
на месте преступления сьедает...
А палец он себе на каждом выступлении "отстреливает"
Притомил уже слегка...