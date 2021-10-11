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"Работает спецназ": колоритный украинский полицейский

"Работает спецназ": колоритный украинский полицейский (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   Юмор   видео   полицейский   полиция   прикол   
2372
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На территории Украины запечатлели парня, который, предположительно, работает в полиции. С таким стражем правопорядка родная страна может спать спокойно.
В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. Настоящая гроза преступников и бургеров!

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Метки: Украина   Юмор   видео   полицейский   полиция   прикол   
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31  комментарий
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
преступников он скорее всего не арестовывает
на месте преступления сьедает...
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3k
Виктор Полминуты назад
Из этой же серии )
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7k
trak 2 минуты назад
На украине уже и жиреть начали как америкосы .
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−1
Zumber Men 20 минут назад
Агент 007 Пятачок ))))
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38k
Сергей Полчаса назад
Надутый полицай. Самое главное чтоб затычка не выпала, а то спустит в самый не подходящий момент.
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841
Остап_Бендер_Задунайский 43 минуты назад
Да это Саша "Ганстер", дурогон из инстаграмма)))
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294
Сигизмунд Лазаревич 56 минут назад
в случае с хохлами это может быть и не прикол.
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1k
elf3399 Час назад
Он ест сало или он сам сало?
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6k
Николай Час назад
Всегда замаскирован...)))
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26k
Notan Blaine Час назад
Агент 007XL
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12k
Кархародон Час назад
Ребята прикалываются, и что?
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807
poбт 2 часа назад
сразу видно коррупционера
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10k
Majul 2 часа назад
агент 007, подпольная кличка беляш
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Напомнило
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10k
Александр 2 часа назад
Красавчик
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3k
ezhik 2 часа назад
...хз, может как человек он хороший или вдруг стреляет отлично)
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
вот это хряк))) сразу видно сальцэ уважает пожрать перед сном
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211k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Ну сколько ещё раз этот толстячок появится на сайте?
Притомил уже слегка...
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11k
Kucher 2 часа назад
Следствие ведут колобки
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9k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
слов нет, одно:
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37k
Андрей 2 часа назад
В какой-то момент даже показалось, что в конце он подпрыгнет и сядет на шпагат.
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