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Сотрудник украинского военкомата крутил романы с несколькими сотрудницами

Сотрудник украинского военкомата крутил романы с несколькими сотрудницами

Автор:
29 марта 2024 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   ТЦК   Украина   военкомат   роман   
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В украинском городе Ровно скрытая камера запечатлела типичный рабочий день начальника местного военкомата. Мужчина времени зря не терял и охмурил сразу нескольких сотрудниц.

Начальник Ровенского ТЦК крутил романы на рабочем месте сразу с тремя сотрудницами. После обнародования видео начата служебная проверка.

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Метки: Видео   Прикол   ТЦК   Украина   военкомат   роман   
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9  комментариев
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15k
Antique computer Час назад
Служебное расследование начато в связи с тем, что он крутил романы с женщинами.
Нет, так Украину в ЕС точно не возьмут, надо его наказать.
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19k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Хм.... оказывается, не все у них там на европу ровняются.
Это обнадеживает
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144k
parallax 23 минуты назад
И что? По результатам расследования отправят на фронт?
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3k
Fiverknot Полчаса назад
Там сам факт работы в военкомате уже говорит о том, что там одни блатные работают.
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39k
albedo 43 минуты назад
Чего то анекдотец вспомнился.
А может и правда было:

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6k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
К мужику вопросов нет . Вопрос к бабам с пониженной социальной ответственностью .
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20k
Алексей Час назад
Его что за это надо осудить
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3205 постов (3139 в горячем)

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