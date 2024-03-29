Сотрудник украинского военкомата крутил романы с несколькими сотрудницами

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В украинском городе Ровно скрытая камера запечатлела типичный рабочий день начальника местного военкомата. Мужчина времени зря не терял и охмурил сразу нескольких сотрудниц.
Начальник Ровенского ТЦК крутил романы на рабочем месте сразу с тремя сотрудницами. После обнародования видео начата служебная проверка.
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Нет, так Украину в ЕС точно не возьмут, надо его наказать.
Это обнадеживает
А может и правда было:
Не скоро ещё кукраину в ЕС возьмут.