Сотрудник украинского военкомата крутил романы с несколькими сотрудницами

Теперь он видел все

Любитель автоподстав, у которого еще нет «Оскара»

Охранники не захотели пускать в торговый центр рыцаря в доспехах

Дворник напал на мусорившую во дворе компанию

"Шо вы от меня хотите?": врач не смогла сдержать эмоций во время проверки

Работает спецназ: колоритный украинский "полицейский"