Полицейский решил прокатиться с детской горки и чуть не свернул себе шею

В Бостоне полицейский озадачившись безопасностью ребятишек на недавно отремонтированной детской площадке на City Hall Plaza, решил скатиться с горки. Но дядечка забыл, что вес ребенка несколько отличается от взрослого, да и катаются обычно на пятой точке, а не на пузе. Хотя... пофиг, безопасно и ладно!