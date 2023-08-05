Полицейский решил прокатиться с детской горки и чуть не свернул себе шею

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Здорово, когда на работе можно с горочки прокатится! Ведь здорово же, да?
В Бостоне полицейский озадачившись безопасностью ребятишек на недавно отремонтированной детской площадке на City Hall Plaza, решил скатиться с горки. Но дядечка забыл, что вес ребенка несколько отличается от взрослого, да и катаются обычно на пятой точке, а не на пузе. Хотя... пофиг, безопасно и ладно!
Правда в результате покатушек полицейский получил травму головы и ему потребовалась помощь медиков. Но это же мелочи!
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Метки: Видео Юмор бостон горка деская площадка полицейский
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вот такие полицейские патрулируют улицы !!! браво
как таким оружие то доверяют?
по дороге дерьмо из шаровар вытряхни и из пустой головы заодно
верный зад рот обдолбанного клоуна