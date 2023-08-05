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Полицейский решил прокатиться с детской горки и чуть не свернул себе шею

Полицейский решил прокатиться с детской горки и чуть не свернул себе шею

Автор:
05 августа 2023 07:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   бостон   горка   деская площадка   полицейский   
1679
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Здорово, когда на работе можно с горочки прокатится! Ведь здорово же, да?

В Бостоне полицейский озадачившись безопасностью ребятишек на недавно отремонтированной детской площадке на City Hall Plaza, решил скатиться с горки. Но дядечка забыл, что вес ребенка несколько отличается от взрослого, да и катаются обычно на пятой точке, а не на пузе. Хотя... пофиг, безопасно и ладно!


Правда в результате покатушек полицейский получил травму головы и ему потребовалась помощь медиков. Но это же мелочи!

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Метки: Видео   Юмор   бостон   горка   деская площадка   полицейский   
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6  комментариев
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13k
KotSkripaley Полчаса назад
Обожрутся своих пончиков, пудры нанюхаются и лезут куда не надо, вместо того чтобы нигеров дубинами на пальмы загонять...
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−27
pfmlffo Час назад
SmartCat101 - твой мамин жопа и рот е бал ...
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2k
SmartCat101 Час назад
красавчик !!!
вот такие полицейские патрулируют улицы !!! браво
как таким оружие то доверяют?
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1k
Mikhail Час назад
Джек Пуля
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−27
pfmlffo Час назад
фашик пуй ла первого ...
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