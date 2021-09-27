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Как производители заставляют людей переплачивать

Как производители заставляют людей переплачивать (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 10:57
Метки: Apple   macbook   Микросхема   видео   интересно   ремонт   сервис   
620
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1
Ремонтник-самоучка и представитель движения за право на ремонт без обращения к производителю Луис Россман рассказал, как производители заставляют клиентов переплачивать. В качестве примера он взял ноутбук одной известной компании.
Ничего личного, это просто бизнес

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Метки: Apple   macbook   Микросхема   видео   интересно   ремонт   сервис   
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10  комментариев
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10k
Kostick 50 минут назад
ну так классика же жанра. продать изделие, и потом на обслуге рубить бабло. абсолютно всё ныне одноразовое. про оригинальные расходники вообще молчу. на гейропах вроде даже законодательно обязали делать ремонтопригодную технику.
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2k
Роман Гамзалиев 11 минут назад
Ну такое , сейчас найти желающих для производства любой детали в Китае не проблема и закрываешь долю рынка в любой отрасли , главное объем!
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1k
Максим Алтадуков Полчаса назад
можно подумать, такое только в электронике. Мне году в 2007, сервис собирался заменить весь глушитель, хотя только гофра прогорела.
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5k
Свирепый Бамбр 40 минут назад
Гражданин тоже вам в уши глаза ссыт.
1. В видосе показывает один чип, цену на другой, а письмо на третий!
2. Гонево про то, что диджикей что-то там не продает. Хоть они находятся в Монтане, но без проблем отправили в Москву.
3. Если хочешь дохера сэкономить, то делать надо самому, ибо если ко мне придет чел со своим чипом и скажет перепаяй, то я скорее всего .нахуй его пошлю или перепаяю, но мне похер - заработает или нет.
4. Задрали умники, которые скулят, мол, деталька рубль стоит, почему ремонт стоит 100? Да потому что купи оборудования на 50килобаксов, отучись 6 лет в МИРЭА, а потом выёживайся! Платят не за то, что паяльником тыкнул, а за то, что знал куда тыкнуть!
Не устраивает - иди новый покупай мильён. (На зло маме отморожу себе уши.)

И еще - в авторизованных сервисах никто ничего не паяет! Им запрещено. Только модульная замена. Так что самый сложный инструмент у них - отвертка.
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56
Шурман 44 минуты назад
О Россман объявился , толковый парень , я на него подписан и иногда даже переписку ведем , одним делом заняты .
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1k
b1r1da Час назад
Надо же, открыл Америку!
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