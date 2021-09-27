Как производители заставляют людей переплачивать

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Ремонтник-самоучка и представитель движения за право на ремонт без обращения к производителю Луис Россман рассказал, как производители заставляют клиентов переплачивать. В качестве примера он взял ноутбук одной известной компании.
Ничего личного, это просто бизнес
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1. В видосе показывает один чип, цену на другой, а письмо на третий!
2. Гонево про то, что диджикей что-то там не продает. Хоть они находятся в Монтане, но без проблем отправили в Москву.
3. Если хочешь дохера сэкономить, то делать надо самому, ибо если ко мне придет чел со своим чипом и скажет перепаяй, то я скорее всего .нахуй его пошлю или перепаяю, но мне похер - заработает или нет.
4. Задрали умники, которые скулят, мол, деталька рубль стоит, почему ремонт стоит 100? Да потому что купи оборудования на 50килобаксов, отучись 6 лет в МИРЭА, а потом выёживайся! Платят не за то, что паяльником тыкнул, а за то, что знал куда тыкнуть!
Не устраивает - иди новый покупай мильён. (На зло маме отморожу себе уши.)
И еще - в авторизованных сервисах никто ничего не паяет! Им запрещено. Только модульная замена. Так что самый сложный инструмент у них - отвертка.