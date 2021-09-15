Неприятный сюрприз в ноутбуке

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Занимающийся ремонтом компьютеров парень запечатлел неприятный "сюрприз", который поджидал его на работе. Автор обнаружил в отданном на чистку макбуке физические вирусы.
Присутствует ненормативная лексика.
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