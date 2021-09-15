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Неприятный сюрприз в ноутбуке

Неприятный сюрприз в ноутбуке (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 10:01
Метки: видео   макбук   ноутбук   ремонт   тараканы   
3309
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1
Занимающийся ремонтом компьютеров парень запечатлел неприятный "сюрприз", который поджидал его на работе. Автор обнаружил в отданном на чистку макбуке физические вирусы.
Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   макбук   ноутбук   ремонт   тараканы   
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56k
pynh 2 часа назад
это фиксики
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6k
Vadim 7 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
Connor_John 24 минуты назад
Неисправность: разбегаются микросхемы.
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19k
kamanch Полчаса назад
так это не вирусы, это аппаратные баги )
Новые био-технологии от Mac
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2k
Виктор Полчаса назад
Dll разбежались )
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16k
Пумба 41 минуту назад
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16k
Злобный Члегр 48 минут назад
Лучше таракан в ноутбуке, чем крыса под капотом.
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12k
Вася Час назад
ах тыж б.л.ять какой впечатлительный, аж чуть не обосрался от букашек
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Ссылка www.youtube.com
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543
Mowgley Час назад
Хорошо еще, что коты в ноутбук не помещаются
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3k
Outcast 2 часа назад
Проблем то, прыснул дихлофосом закрыл крышку подождал да вытряхнул.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Видать, что мышей в принтерах не встречал.
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
В советское время, в каждом открытом корпусе телевизора или магнитофона, обнаруживались трупики насекомых, чаще всего -тараканов.
Манит электроника насекомых.
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35k
Alex 2 часа назад
Так и знал
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
баги полезли)
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