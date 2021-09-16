Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США

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Нескольких прохожих в Великобритани, где есть медицинская страховка, попросили угадать, сколько стоят медицинские услуги в США. Озвученные репортером цифры поставили жителей Туманного Альбиона в тупик.
Прохожие и представить не могли, что медицина в США не просто дорогая, а безумно дорогая. Слышали ли вы раньше что-то про озвученный ближе к концу видео "телесный контакт" за 40 долларов?
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