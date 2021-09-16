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Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США

Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 08:14
Метки: Реакция   великобритания   видео   журналист   интересно   медицина   страховка   
864
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Нескольких прохожих в Великобритани, где есть медицинская страховка, попросили угадать, сколько стоят медицинские услуги в США. Озвученные репортером цифры поставили жителей Туманного Альбиона в тупик.
Прохожие и представить не могли, что медицина в США не просто дорогая, а безумно дорогая. Слышали ли вы раньше что-то про озвученный ближе к концу видео "телесный контакт" за 40 долларов?

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Метки: Реакция   великобритания   видео   журналист   интересно   медицина   страховка   
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5  комментариев
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39k
dima423 2 часа назад
да хорошо сказали... если ты бедный, то ты мертвец)
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16k
Пумба 15 минут назад
Ну зачем вы это показали?!! Наши законотворцы увидят - и мы будем платить по $2500 за вызов скорой!
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10k
Александр 15 минут назад
Если хилый-сразу в гроб.
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8k
insaider 2 часа назад
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