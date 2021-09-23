Как с помощью графического редактора удалить бывшую с семейной фотографии

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Иногда отношения заканчиваются не самым лучшим образом. Похоже, что бывшая жена настолько сильно раздражала мужчину, что он решил вычеркнуть её из своей жизни всеми возможными способами.
Посмотрите, как мастер с помощью Фотошопа удалил женщину с фотографии.
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Метки: бывшая видео интересно фотография фотошоп
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Проще всю фотку целиком выкинуть, потому что она отображает некое событие совместное и даже глядя на отредактированную- будешь помнить .