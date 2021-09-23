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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 345 постов • 216 подписчиков подписаться
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Как с помощью графического редактора удалить бывшую с семейной фотографии

Как с помощью графического редактора удалить бывшую с семейной фотографии (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 08:24
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: бывшая   видео   интересно   фотография   фотошоп   
1966
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Иногда отношения заканчиваются не самым лучшим образом. Похоже, что бывшая жена настолько сильно раздражала мужчину, что он решил вычеркнуть её из своей жизни всеми возможными способами.
Посмотрите, как мастер с помощью Фотошопа удалил женщину с фотографии.

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Метки: бывшая   видео   интересно   фотография   фотошоп   
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6  комментариев
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15k
Lelik 44 минуты назад
Бред какой-то... Зачем удалять кого-то с фотографий? Из прошлого то не сотрешь.
Проще всю фотку целиком выкинуть, потому что она отображает некое событие совместное и даже глядя на отредактированную- будешь помнить .
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9k
Antique computer Минуту назад
Так делали задолго до фотошопа.
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9k
Сергей 15 минут назад
Поматросил и бросил.
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14k
Hairy. 37 минут назад
Хрень какая-то от обиженного Аленя.
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11k
Taximaxi Час назад
Дробовик надёжней.
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