Розыгрыш разговаривающего по телефону друга

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Парень разыграл своего друга, отвлекшегося на разговор по телефону. Шутник выждал момент и расплатился за покупку его банковской карточкой.
Бесконтактные платежи и друзья могут быть опасны для баланса вашего банковского счета.
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Метки: Юмор банковская карта видео друг прикол
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