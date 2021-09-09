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Розыгрыш разговаривающего по телефону друга

Розыгрыш разговаривающего по телефону друга (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 11:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   банковская карта   видео   друг   прикол   
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Парень разыграл своего друга, отвлекшегося на разговор по телефону. Шутник выждал момент и расплатился за покупку его банковской карточкой.
Бесконтактные платежи и друзья могут быть опасны для баланса вашего банковского счета.

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Метки: Юмор   банковская карта   видео   друг   прикол   
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1  комментарий
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Батончик с маком 2 часа назад
Поди ещё кошельки ворует и говорит что это тоже розыгрыш
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