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Неадекватные крики женщины напугали пса

Неадекватные крики женщины напугали пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   крик   прикол   собака   
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Сидевший в салоне автомобиля пёс оказался встревожен криками неизвестной женщины на улице. Животное проводило взглядом разгневанную дамочку и позабавило своим видом хозяина и пользователей сети.
Когда понимаешь, что пора бежать из этого дурдома.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   крик   прикол   собака   
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16k
Serg2001 2 часа назад
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Alex 45 минут назад
собака- окуевака )
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Александр Иванов Час назад
У нас цыганки так орали в 90-е на рынках.
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3k
Иван 2 часа назад
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