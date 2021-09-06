Неадекватные крики женщины напугали пса

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Сидевший в салоне автомобиля пёс оказался встревожен криками неизвестной женщины на улице. Животное проводило взглядом разгневанную дамочку и позабавило своим видом хозяина и пользователей сети.
Когда понимаешь, что пора бежать из этого дурдома.
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