Если бы в фильме "Красотка" персонажа Джулии Робертс сыграл Уиллем Дефо

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Уиллем Дефо хорош в любой роли, даже в качестве путаны-золушки. Любитель нестандартного юмора с помощью нейросетей заменил в нескольких сценах фильма "Красотка" лицо Джулии Робертс на актера Уиллема Дефо. Получившийся результат трудно "развидеть".
Когда скачал не ту "Красотку". Как же сразу меняется фильм!
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