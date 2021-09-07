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Если бы в фильме "Красотка" персонажа Джулии Робертс сыграл Уиллем Дефо

Если бы в фильме "Красотка" персонажа Джулии Робертс сыграл Уиллем Дефо (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 09:52
Сообщество : Юмор
Метки: Уиллем Дефо   Юмор   видео   джулия робертс   знаменитости   кино   прикол   фильм   
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Уиллем Дефо хорош в любой роли, даже в качестве путаны-золушки. Любитель нестандартного юмора с помощью нейросетей заменил в нескольких сценах фильма "Красотка" лицо Джулии Робертс на актера Уиллема Дефо. Получившийся результат трудно "развидеть".
Когда скачал не ту "Красотку". Как же сразу меняется фильм!

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Метки: Уиллем Дефо   Юмор   видео   джулия робертс   знаменитости   кино   прикол   фильм   
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6  комментариев
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32k
Опаньки 46 минут назад
что за извращение ? вы бы ей еще голову Жерара дэ Пардье приделали
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158k
☭Cheкаво☭ 8 минут назад
Надо было Левинского приделать
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1k
Chocolate Jesus 23 минуты назад
Дефо классный актер!
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157k
Скромный модератор Полчаса назад
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