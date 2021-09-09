Пьяные мастера и их секретный стиль бесконтактного боя

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В Якутске очевидец запечатлел двух парней, решивших выяснить отношения с помощью кулаков. Однако из-за выпитого перед этим алкогольных напитков у них получился только бесконтактный бой.
Получен критический урон при промахе. Присутствует ненормативная лексика.
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