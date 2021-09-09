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Пьяные мастера и их секретный стиль бесконтактного боя

Пьяные мастера и их секретный стиль бесконтактного боя (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 10:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   драка   прикол   пьяные   якутск   
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В Якутске очевидец запечатлел двух парней, решивших выяснить отношения с помощью кулаков. Однако из-за выпитого перед этим алкогольных напитков у них получился только бесконтактный бой.
Получен критический урон при промахе. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   драка   прикол   пьяные   якутск   
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13  комментариев
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747
labus 2 часа назад
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kiber Полчаса назад
Бруталити!
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86
Бич Бичовский Полчаса назад
Интрига держалась до последнего)
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9k
Cornho Полчаса назад
Там ещё и праворукой помойке досталось.
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2k
Дмитр Стар Час назад
Ссылка coub.com
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21
Fedor 2 часа назад
постановой попахивает
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
кунгхуй-фу мастера)) таким и соперник не нужен, сами поубиваются
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4k
onebibis 2 часа назад
Мастерство не пропьёшь!
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−9
Fulfanger 2 часа назад
Самое главное, что сами себя в нокдаун положили. Выше всякой похвалы. Мои аплодисменты!
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6k
Bjornsson 2 часа назад
Великий Чхарёк - одобряет
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8k
Lilian 2 часа назад
Как это безконтакт? Вполне себе полный контакт в конце.
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250
阿鋒 2 часа назад
Шаманы :)
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38k
dima423 2 часа назад
красавцы))
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