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Сообщество Без кота и жизнь не та 959 постов • 390 подписчиков подписаться
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Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой

Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 11:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   кошка   побег   прикол   пропажа   
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Кошка сбежала из дома хозяйки и несколько месяцев считалась пропавшей. В один прекрасный день родственники девушки нашли питомца и принесли его в дома. Однако трогательного воссоединения не получилось.
Комичный момент воссоединения попал на видео. В конечном итоге питомца все же удалось вернуть домой.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   кошка   побег   прикол   пропажа   
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8  комментариев
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2k
Александр 2 часа назад
Остается догадываться, что творили в этом доме с кошкой если она после отсутствия так ломанулась на улицу...
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24k
Батончик с маком 55 минут назад
Будто там Альф живёт
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38k
dima423 2 часа назад
бедная кошка, видно не сладко ей тут живется)
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14k
Booka1a 2 часа назад
Жили-были две подруги. И так они мужиков ненавидели, что дали зарок: "Никогда замуж не выйдем!". И поселились они вместе, и кошечку себе завели. И по причине ненависти к любым существам мужеского полу, не подпускали к ней котов. Долго ли, коротко ли, не спрашивайте
как, но нашелся-таки добрый молодец, который нарушил эту идиллию. И взял он одну из подруг замуж. Со слезами расставались подруги, когда новобрачные отбывали в свадебное путешествие. И пообещала молодая жена своей подруге, что будет присылать ей телеграммы аж каждый день. И вот проходит день, два, неделя... а от молодых ни ответа ни привета. И вот, недели через три, вконец изволновавшаяся подруга получает все же долгожданную телеграмму. Разворачивает, а там написано: - НЕМЕДЛЕННО ВЫПУСТИ КОШКУ.
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18k
SolomonA 2 часа назад
Услышал крики детей и понял - кошка ушла не просто так. И вряд ли вернется.
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299
Елена Букреева 2 часа назад
Кошка услышала детские крики и сбежала как ошпаренная.
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