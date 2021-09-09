Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой

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Кошка сбежала из дома хозяйки и несколько месяцев считалась пропавшей. В один прекрасный день родственники девушки нашли питомца и принесли его в дома. Однако трогательного воссоединения не получилось.
Комичный момент воссоединения попал на видео. В конечном итоге питомца все же удалось вернуть домой.
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как, но нашелся-таки добрый молодец, который нарушил эту идиллию. И взял он одну из подруг замуж. Со слезами расставались подруги, когда новобрачные отбывали в свадебное путешествие. И пообещала молодая жена своей подруге, что будет присылать ей телеграммы аж каждый день. И вот проходит день, два, неделя... а от молодых ни ответа ни привета. И вот, недели через три, вконец изволновавшаяся подруга получает все же долгожданную телеграмму. Разворачивает, а там написано: - НЕМЕДЛЕННО ВЫПУСТИ КОШКУ.