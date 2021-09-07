Когда забыл закрыть кран

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Не лишенный чувства юмора мужчина запечатлел на видео, как из-за его незакрытого крана затопило всю округу. Всем бы быть такими позитивными в подобной непростой ситуации.
Когда оказался в трудной ситуации и не унываешь.
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