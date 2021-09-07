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Когда забыл закрыть кран

Когда забыл закрыть кран (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   наводнение   потоп   прикол   сша   
989
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Не лишенный чувства юмора мужчина запечатлел на видео, как из-за его незакрытого крана затопило всю округу. Всем бы быть такими позитивными в подобной непростой ситуации.
Когда оказался в трудной ситуации и не унываешь.

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Метки: Юмор   видео   наводнение   потоп   прикол   сша   
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9  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Если знать, что из поливочного крана выливается примерно 1000 литров в час... как долго кран должен быть открытым? Напомню, что в обычной ванне 190 литров. Тут можно разместить целый бассейн. Пусть и для детей - лягушатник.
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672
Homem 17 минут назад
А я подумал какой счёт за воду у него будет?
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16k
Александр 43 минуты назад
А теперь представьте как он будет орать, когда ему счет за воду занесут.
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31k
Mamin Sibiriak 59 минут назад
С юмором у мужика на пять с плюсом.
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