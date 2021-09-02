Мужчина подшутил над спасающимся от жары хозяином пса

459
1
1
Владелец мопса спрятался от жары под обдуваемым вентилятором покрывалом. Другой член семьи решил воспользоваться возможностью и подшутил над ним. Результат не заставил себя ждать.
Чтоб жизнь сказкой не казалась. Видео необходимо смотреть со звуком.
Источник:
Ссылки по теме:
- Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки
- Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно
- Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram
- Девушка эпично провалила тест на доверие
- Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице
19
Понравилось19
Новости партнёров