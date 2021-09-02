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Мужчина подшутил над спасающимся от жары хозяином пса

Мужчина подшутил над спасающимся от жары хозяином пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   вентилятор   видео   прикол   розыгрыш   собака   
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Владелец мопса спрятался от жары под обдуваемым вентилятором покрывалом. Другой член семьи решил воспользоваться возможностью и подшутил над ним. Результат не заставил себя ждать.
Чтоб жизнь сказкой не казалась. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Юмор   вентилятор   видео   прикол   розыгрыш   собака   
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Доктор Джонс 2 часа назад
Мопс - это твой персональный дед...
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Mr.Adamson

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