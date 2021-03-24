Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки

Митчелл Джойс опубликовал на своей странице в TikTok забавное видео с вечеринки. В ролике молодая светлокожая девушка во всю обнимается с темнокожим парнем. Похоже, на лице у девушки было очень много косметики, часть пудры и тональника отпечаталась на лице партнёра. По словам Митчелла, он не был готов к такому повороту событий!