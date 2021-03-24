Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки

На вечеринке девушка решила пообниматься со своим темнокожим парнем и насмешила всех вокруг! Девушки, дорогие, перестаньте краситься как сто тысяч индейцев перед обрядом!
Митчелл Джойс опубликовал на своей странице в TikTok забавное видео с вечеринки. В ролике молодая светлокожая девушка во всю обнимается с темнокожим парнем. Похоже, на лице у девушки было очень много косметики, часть пудры и тональника отпечаталась на лице партнёра. По словам Митчелла, он не был готов к такому повороту событий!
@mitchelljosie
He wasn’t ready #fyp #rip #what #oh #go #face #blm #funny♬ original sound - Claypinkham
Ролик стал популярен, и набрал более миллиона просмотров и лайков. В комментариях люди посмеялись над парнем и посоветовали девушке меньше краситься.
Источник:
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Хватит придумывать некие новые термины и определения.
Это оскорбляет чувства белых или это другое, тут понимать надо?