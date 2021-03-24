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Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки

Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки (2 фото)

Автор:
24 марта 2021 13:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девушки   косметика   прикол   фейл   чёрные   
1767
2

На вечеринке девушка решила пообниматься со своим темнокожим парнем и насмешила всех вокруг! Девушки, дорогие, перестаньте краситься как сто тысяч индейцев перед обрядом!

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Метки: Юмор   видео   девушки   косметика   прикол   фейл   чёрные   
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17  комментариев
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1k
Максим 2 часа назад
представителей человечества со светлой кожей называют белыми или европеоид, а "темнокожих" - негр (согласно Большой Советской Энциклопедии (франц. nègre, исп. negro, от лат. niger - чёрный)) или негроид.
Хватит придумывать некие новые термины и определения.
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197
Племянник Путина 5 минут назад
зверофилка..
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6k
Летучий Мыш Час назад
Так вы ее тряпочкой протрите, она поди под слоем штукатурки чернее него
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53k
pynh Час назад
а я его знаю

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21k
Батончик с маком Час назад
О жопу пусть потрется, тогда цвет морды не изменится
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27k
Acu900 Час назад
Теперь он беломазый:))
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9k
Александр Час назад
Негр покрасился в светлый.
Это оскорбляет чувства белых или это другое, тут понимать надо?
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53k
pynh Александр 59 минут назад
не покрасился в белый а пошел на повышение
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1k
просто программист Час назад
И зачем на смотреть на негра с чернильницей?
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40k
Соломей 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
1k
ss202 2 часа назад
И нужно обязательно это в говнопост
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511
Колючий 2 часа назад
Похоже, она его отбелить хочет)))
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