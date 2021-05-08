FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10163 поста • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице

Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   забавно   лестница   собака   фото   хаски   
434
3
1
В забавном ролике ниже упрямый хаски отказался спускаться по лестнице, подав в знак протеста на просьбы своей хозяйки ряд завывающих сигналов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   забавно   лестница   собака   фото   хаски   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Хаски "завис", пока бабушка делала ему массаж Хаски "завис", пока бабушка делала ему массаж Собака уничтожила весь запас туалетной бумаги Собака уничтожила весь запас туалетной бумаги Как справляется собака и кошка на полосе препятствий Как справляется собака и кошка на полосе препятствий В американском городе пекари пронесся по улицам и стал мемом В американском городе пекари пронесся по улицам и стал мемом Розыгрыш домашнего животного пошел не по плану Розыгрыш домашнего животного пошел не по плану
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269386



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Щука рукотворная
3
68
Щука рукотворная
С днем рождения, Одри Хепберн!
2
28
С днем рождения, Одри Хепберн!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дружеские Шаржи и Злобные карикатуры. Цифровые технологии 2021
1
10
Дружеские Шаржи и Злобные карикатуры. Цифровые технологии 2021
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
0
22
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото)
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#в мире#подборка#новости#аварии#автомобили#питомцы#собака
#интересно#история#интересное#картинки#СССР#сша#дтп#забавно#автомир#природа
#люди#прикол#животные#факты#кино#красота#авто аварии#знаменитости#жизнь#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться