Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице

На кадрах видно, как собака отвергает мольбы мисс Юэн, каждый раз отвечая ей своим пронзающим воем, который действительно отдалённо чем-то напоминает человеческое «NO» («НЕТ»).



В видеоролике Юэн и её друг пытаются убедить хаски, что наверху «слишком жарко», но упрямая собака ни в какую не хочет слушаться людей, продолжая оставаться на другом конце лестницы.



Вместо того, чтобы послушаться владелицу и спуститься, собака просто завывает, пока Юэн в итоге не решается на подкуп своего любимца.



Когда же ему была предложена конфетка, Рекс внезапно замолкает. А позже, после поступления повторного предложения, Рекс, немного поразмышляв, наконец, начал движение по ступенькам в сторону людей для того, чтобы получить причитающуюся ему награду.