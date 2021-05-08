Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице

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В забавном ролике ниже упрямый хаски отказался спускаться по лестнице, подав в знак протеста на просьбы своей хозяйки ряд завывающих сигналов.
27-летняя Софи Юэн (Sophie Ewan) из Бристоля, Великобритания, пыталась соблазнить свою собаку Рекса (Rex) спуститься к ней на первый этаж, но упрямый питомец, похоже, не особо хотел это делать.
На кадрах видно, как собака отвергает мольбы мисс Юэн, каждый раз отвечая ей своим пронзающим воем, который действительно отдалённо чем-то напоминает человеческое «NO» («НЕТ»).
В видеоролике Юэн и её друг пытаются убедить хаски, что наверху «слишком жарко», но упрямая собака ни в какую не хочет слушаться людей, продолжая оставаться на другом конце лестницы.
Вместо того, чтобы послушаться владелицу и спуститься, собака просто завывает, пока Юэн в итоге не решается на подкуп своего любимца.
Когда же ему была предложена конфетка, Рекс внезапно замолкает. А позже, после поступления повторного предложения, Рекс, немного поразмышляв, наконец, начал движение по ступенькам в сторону людей для того, чтобы получить причитающуюся ему награду.
В видеоролике Юэн и её друг пытаются убедить хаски, что наверху «слишком жарко», но упрямая собака ни в какую не хочет слушаться людей, продолжая оставаться на другом конце лестницы.
Вместо того, чтобы послушаться владелицу и спуститься, собака просто завывает, пока Юэн в итоге не решается на подкуп своего любимца.
Когда же ему была предложена конфетка, Рекс внезапно замолкает. А позже, после поступления повторного предложения, Рекс, немного поразмышляв, наконец, начал движение по ступенькам в сторону людей для того, чтобы получить причитающуюся ему награду.
Во второй части ролика Рекс вновь оказался стоящим наверху какой-то лестницы, и опять собака решила проявить всё своё упрямство.
«Мне нужно, чтобы ты спустился вниз. Как долго мы собираемся вести этот разговор?», — говорит женщина в видео.
Пёс вновь воет на каждое слово Софи, вызывая у неё смех, и тем не менее после очередной порции уговоров животное всё-таки идёт на встречу женщине и спускается к ней вниз.
«Мне нужно, чтобы ты спустился вниз. Как долго мы собираемся вести этот разговор?», — говорит женщина в видео.
Пёс вновь воет на каждое слово Софи, вызывая у неё смех, и тем не менее после очередной порции уговоров животное всё-таки идёт на встречу женщине и спускается к ней вниз.
«У нас всегда на лестнице были детские калитки, и ему каким-то образом удавалось прокрасться и подняться наверх, потому что он любит шалить», — рассказала Юэн.
«Раньше он был более упрямым, поэтому единственный способ заставить его спуститься — подкупить сладостями!»
«У него начинается истерика, когда он должен спуститься вниз. Особенно ему не нравится, когда ему говорят вставать с кровати.»
«Рекс — абсолютно любящая собака, он нисколько не агрессивен.»
«Рекс может быть упрямым, в большинстве случаев он делает противоположное тому, что вы ему говорите.»
«Раньше он был более упрямым, поэтому единственный способ заставить его спуститься — подкупить сладостями!»
«У него начинается истерика, когда он должен спуститься вниз. Особенно ему не нравится, когда ему говорят вставать с кровати.»
«Рекс — абсолютно любящая собака, он нисколько не агрессивен.»
«Рекс может быть упрямым, в большинстве случаев он делает противоположное тому, что вы ему говорите.»
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