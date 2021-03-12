Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно

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День бракосочетания - это особенная дата, к которой долго готовятся и возлагают большие надежды. В данном посте мы вспомним распространенные русские обычаи, к которым замечательно подходит слово "спорные".
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