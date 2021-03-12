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Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно

Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно (13 фото)

Автор:
12 марта 2021 16:27
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   бракосочетание   видео   прикол   свадьба   традиция   
3399
13
День бракосочетания - это особенная дата, к которой долго готовятся и возлагают большие надежды. В данном посте мы вспомним распространенные русские обычаи, к которым замечательно подходит слово "спорные".
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Метки: Россия   Юмор   бракосочетание   видео   прикол   свадьба   традиция   
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4  комментария
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359
Игорь Иванов 55 минут назад
Я, реально и дико ассоциален... Этот тупизм, конкурсы, уже и да азиатских свадеб добрался
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19k
Matrosskin 42 минуты назад
Ну не знаю. От 8 и 9 мне радостно а не печально и смешно.
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18k
kamanch Matrosskin 16 минут назад
Жаркая баба. Секс у мужика потрясающий 100% )))
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−16
Андрей 42 минуты назад
да лана уже никто не женится. может только азиаты.
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