Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram

Многие моменты в Инстаграме и соцсетях выглядят куда лучше, чем они бывают в реальности. Тайской модели под ником ViennaDoLL это настолько надоело, что она начала высмеивать всю эту вселенскую несправедливость в своих фотографиях. Ведь если проблему нельзя решить, то над ней можно хотя бы похихикать! В своих работах ViennaDoLL снимает две фотографии — одну прилизанную и красивую, а вторую — жизненную. И их контраст будет понятен каждому.

1. Креативная фотосессия в воображении и в реальности