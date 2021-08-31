Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram

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Модель из Таиланда с ником ViennaDoLL наглядно сравнивает реальность с миром Instagram, где все неестественно идеальное и сверкающее.
Многие моменты в Инстаграме и соцсетях выглядят куда лучше, чем они бывают в реальности. Тайской модели под ником ViennaDoLL это настолько надоело, что она начала высмеивать всю эту вселенскую несправедливость в своих фотографиях. Ведь если проблему нельзя решить, то над ней можно хотя бы похихикать! В своих работах ViennaDoLL снимает две фотографии — одну прилизанную и красивую, а вторую — жизненную. И их контраст будет понятен каждому.
1. Креативная фотосессия в воображении и в реальности
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2. Утро в кино VS утро в обычной жизни
3. Все мечтают о путешествиях, но не могут сейчас никуда полететь
4. Гамак — опасная вещь
5. Жизнь в самоизоляции: ожидание и реальность
6. Когда в сауне хочется быть самой красивой, но получается быть только потной
7. Случайно включила не тот душ
8. Вечер с любимым человеком и вечер с лучшей подружкой
9. Красиво сушить волосы феном получается только в рекламе
10. Волейбол — игра не для всех
11. У загара есть и свои минусы
12. Фотографии в аквапарке: ожидание и реальность
13. Инстаграм и обычная жизнь
14. Что прячется за фотографиями на паспорт
15. Сам себя не сфотографируешь — никто не сфотографирует
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