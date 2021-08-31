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Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram

Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram (16 фото)

Автор:
31 августа 2021 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: ViennaDoLL   Юмор   забавно   люди   подборка   прикол   фото   
3477
16

Модель из Таиланда с ником ViennaDoLL наглядно сравнивает реальность с миром Instagram, где все неестественно идеальное и сверкающее.


Многие моменты в Инстаграме и соцсетях выглядят куда лучше, чем они бывают в реальности. Тайской модели под ником ViennaDoLL это настолько надоело, что она начала высмеивать всю эту вселенскую несправедливость в своих фотографиях. Ведь если проблему нельзя решить, то над ней можно хотя бы похихикать! В своих работах ViennaDoLL снимает две фотографии — одну прилизанную и красивую, а вторую — жизненную. И их контраст будет понятен каждому.


1. Креативная фотосессия в воображении и в реальности

×

2. Утро в кино VS утро в обычной жизни


3. Все мечтают о путешествиях, но не могут сейчас никуда полететь


4. Гамак — опасная вещь


5. Жизнь в самоизоляции: ожидание и реальность




6. Когда в сауне хочется быть самой красивой, но получается быть только потной


7. Случайно включила не тот душ


8. Вечер с любимым человеком и вечер с лучшей подружкой


9. Красиво сушить волосы феном получается только в рекламе


10. Волейбол — игра не для всех


11. У загара есть и свои минусы




12. Фотографии в аквапарке: ожидание и реальность


13. Инстаграм и обычная жизнь


14. Что прячется за фотографиями на паспорт


15. Сам себя не сфотографируешь — никто не сфотографирует

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Метки: ViennaDoLL   Юмор   забавно   люди   подборка   прикол   фото   
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Едондер пуп Час назад
10. Волейбол - игра не для всех ...особенно, если играть баскетбольным мячом))
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1k
Mikhail K 10 минут назад
Не пойму это 2 разные бабы, или это 1? просто слева хороший мейкап?
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4
Нурик Нуриков 13 минут назад
Это не девушка, это транс, если присмотрется на двух фото вилнеется адамово яблоко !
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8k
Максим 15 минут назад
очередной тп делать нехера
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860
iKrek 20 минут назад
Дураков хватает.
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2k
Sergius SPb 54 минуты назад
Не перетрудилась?
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11k
Oleg 58 минут назад
7. Случайно включила не тот душ - душ не тот включила? В полотенце? А, ну да, что одна, что другая - в душ в одежде. норм.
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430
Евгений Oleg 23 минуты назад
Что одна, что другая? :) :)
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