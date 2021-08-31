Эффективный менеджер – это не профессия, а жизненный путь

1980
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Если вы работали, но не сталкивались с компетентным мнением эффективных менеджеров, то вы на самом деле и не работали никогда.
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Настоящий менеджер проекта - это такая эпическая фигура с кнутом в
правой руке, пряником в левой и оголенным навазелиненным задом.
Кнутом он погоняет нерадивых программистов, в зад его имеет клиент,
а пряник он жрет сам.