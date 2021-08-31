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Эффективный менеджер – это не профессия, а жизненный путь

Эффективный менеджер – это не профессия, а жизненный путь (16 фото)

Автор:
31 августа 2021 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Эффективный менеджмент   Юмор   интересное   подборка   прикол   эффективный менеджер   
1980
16

Если вы работали, но не сталкивались с компетентным мнением эффективных менеджеров, то вы на самом деле и не работали никогда.

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Метки: Эффективный менеджмент   Юмор   интересное   подборка   прикол   эффективный менеджер   
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4  комментария
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17k
babuby 53 минуты назад
Это всё часть беды! А настоящая беда в тех, кто считает что все эти эффективные менеджеры приносят пользу!
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63k
Доктор Джонс 18 минут назад
Не знаю, кто додумался, но перевозчик с регистрационными номерами Республики Беларусь...
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508
basil pupkin 21 минуту назад
Вспомнился боян
Настоящий менеджер проекта - это такая эпическая фигура с кнутом в
правой руке, пряником в левой и оголенным навазелиненным задом.
Кнутом он погоняет нерадивых программистов, в зад его имеет клиент,
а пряник он жрет сам.
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