FISHKINET
Сообщество Юмор 12779 постов • 2703 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Классическое первосентябрьское сумасшествие, которое затронуло всех

Классическое первосентябрьское сумасшествие, которое затронуло всех (18 фото)

Автор:
01 сентября 2021 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: 1 сентября   Юмор   прикол   смех   ученица   учитель   школа   школьница   
730
18
День знаний уже наступил - все выдохнули. Но давайте вспомним, какой кошмар предшествовал первому учебному дню. Из года в год одно и то же, а мы все удивляемся.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: 1 сентября   Юмор   прикол   смех   ученица   учитель   школа   школьница   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
dima423 11 минут назад
Мои чето с радостью в школу пошли) 3 и 5 класс)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Константин Безумов 2 минуты назад
Эх а я бы пошёл в школу...
21 год как закончил
Беззаботное время было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Anthonyus 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Вася 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Татьяна Юсова 19 минут назад
У меня сегодня в школу пошли 4 внучки – в 3-й, 7-й, 8-й и 9-й класс, старший внук в институт – 1-й курс, программный инженер.
Только у одной внучки, которая пошла в 8-й класс, нет праздничного настроения… Интересно, что учится она лучше всех, закончила 7-й класс всего с одной четверкой, с учебой проблем нет. Пока не рассказывает почему для неё 1 сентября не праздник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото) Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото) Этим людям 10 или 40 лет? Тот случай, когда невозможно определить возраст Этим людям 10 или 40 лет? Тот случай, когда невозможно определить возраст Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22084



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку
3
30
По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
1
288
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет
Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#Россия#сша#картинки#Разное#позитив#природа#добро
#Юмор#люди#подборка#прикол#фотографии#афганистан#фильм#сатира#интересное#сарказм
#интересно#животные#история#СССР#забавно#новости#актеры#прикольные#дети#эстетика

На что жалуетесь?

Вернуться