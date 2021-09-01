Классическое первосентябрьское сумасшествие, которое затронуло всех

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День знаний уже наступил - все выдохнули. Но давайте вспомним, какой кошмар предшествовал первому учебному дню. Из года в год одно и то же, а мы все удивляемся.
1. Что чувствовали школьники 31 августа
Если завтра будут звать в школу, не видитесь это мошенники, завтра 32 августа pic.twitter.com/wBuorkZMa8— Владимир Юрьевич 71rus (2) (@271rus) August 31, 2021
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Беззаботное время было
Только у одной внучки, которая пошла в 8-й класс, нет праздничного настроения… Интересно, что учится она лучше всех, закончила 7-й класс всего с одной четверкой, с учебой проблем нет. Пока не рассказывает почему для неё 1 сентября не праздник.