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"Смешной пузан": Алан ответил хейтерам и рассказал, стоит ли инвестировать в Китай и Европу

"Смешной пузан": Алан ответил хейтерам и рассказал, стоит ли инвестировать в Китай и Европу (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 16:02
Метки: акции   биржа   деньги   заработок   личная история   пачка акций   фондовый рынок   
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Всем привет! Мы продолжаем (предыдущий пост по ссылке) знакомить вас с историей успеха начинающего трейдера Алана. В данном видео он расскажет, что думает о европейских и китайских компаниях и почему лучше иметь 10 акций в портфеле, чем 50. Запасайтесь попкорном, будет интересно!

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Метки: акции   биржа   деньги   заработок   личная история   пачка акций   фондовый рынок   
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Мизантропище Полчаса назад
Очередной пост от верного продолжателя дела Лисы Алисы, Кота Базилио и товарища Мавроди.
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Richard

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