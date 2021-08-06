"Смешной пузан": Алан ответил хейтерам и рассказал, стоит ли инвестировать в Китай и Европу

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Всем привет! Мы продолжаем (предыдущий пост по ссылке) знакомить вас с историей успеха начинающего трейдера Алана. В данном видео он расскажет, что думает о европейских и китайских компаниях и почему лучше иметь 10 акций в портфеле, чем 50. Запасайтесь попкорном, будет интересно!
Хотите больше подобных видео? Оставляйте соответствующие комментарии и мы с Аланом продолжим работу над нашим новым Ютуб-каналом Пачка Акций.
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