Кража легким движением руки

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Камера наблюдения в ювелирном магазине Одессы запечатлела кражу денег у мужчины. Женщина подошла к потерпевшему сзади и незаметно вытащила у него из сумки пачку денег.
Умелая воровка ловко спрятала деньги у себя под платьем.
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Причём деньги уходят точно в такое же место под платьем.
И никогда не возвращаются более.
Боль предстоящей неминуемой утраты может немного заглушить пиво.
1. Тайное хищение чужого имущества (кража) - наказывается штрафом от 'пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественным работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительнымы работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.
2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 'пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
3. Кража, соединенная с проникновение в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значимый ущерб потерпевшему, - наказывается лишение свободы на срок от трех до шести лет.
4. Кража, совершенная в крупных размерах, -
наказывается лишение свободы на срок от' пяти до восьми лет.
5. Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, -
наказывается лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.