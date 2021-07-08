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Кража легким движением руки

Кража легким движением руки (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 11:37
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   воровство   деньги   кража   одесса   
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Камера наблюдения в ювелирном магазине Одессы запечатлела кражу денег у мужчины. Женщина подошла к потерпевшему сзади и незаметно вытащила у него из сумки пачку денег.

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Метки: Украина   видео   воровство   деньги   кража   одесса   
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11  комментариев
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Каждый женатый мужик ежемесячно, после получки, наблюдает такое же точно у себя дома.
Причём деньги уходят точно в такое же место под платьем.
И никогда не возвращаются более.
Боль предстоящей неминуемой утраты может немного заглушить пиво.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 9 минут назад
да она с подсраховкой работала там мужик обзор закрывал обывателям,а про камеру лоханулись
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28k
Acu900 13 минут назад
Статья 185 УК Украины. Кража
1. Тайное хищение чужого имущества (кража) - наказывается штрафом от 'пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественным работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительнымы работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 'пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

3. Кража, соединенная с проникновение в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значимый ущерб потерпевшему, - наказывается лишение свободы на срок от трех до шести лет.

4. Кража, совершенная в крупных размерах, -

наказывается лишение свободы на срок от' пяти до восьми лет.

5. Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, -

наказывается лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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10k
El Niño Полчаса назад
Дань кормилице?
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8k
kaboza 38 минут назад
постанова...одесситы потеряли чувство юмора?
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89k
сапер Водичка 39 минут назад
Стало понятно выражение-----------с.п.и.з.д.и.л.а.
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724
Not Found! 50 минут назад
Преступление и ... даешь видио с экзекуцией воровки!
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2k
O.Bender1 Час назад
Стопудняк постанова.
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4k
VL Час назад
деньги не пахнут... не пахнут?
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707
Олеся К 2 часа назад
как будто как постановка ...неужели не почуствовал ничего
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338
BHU1004 Олеся К Час назад
Так бабосы в написднике. Там лямка и так трет постоянно, вот и не замечает.
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