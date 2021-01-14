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Где работают и чем занимаются успешные люди?

Где работают и чем занимаются успешные люди? (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 08:41
Метки: богач   видео   деньги   заработок   интересно   люди   опрос   успех   
1444
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Парень решил прогуляться по элитному району и узнать у жителей, чем они зарабатывают себе на жизнь.

Источник:

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Метки: богач   видео   деньги   заработок   интересно   люди   опрос   успех   
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5  комментариев
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
да кто будет светить свои доходы,пусть даже"DELэлитный район"
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10k
Artem 19 минут назад
Ссылка coub.com
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511
Борис 45 минут назад
Успешные люди не работают.
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9k
3.6o6pa 51 минуту назад
1:30
Знаем мы такую недвижимость. Больше похоже, что этот "Джузеппе" раствор в тазик подмешивает
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4k
Александр Иванов Час назад
В общем, вывод-честных среди них нет. Ну, только, может, та, что на якудз "работает".
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