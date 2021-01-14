Где работают и чем занимаются успешные люди?

Парень решил прогуляться по элитному району и узнать у жителей, чем они зарабатывают себе на жизнь.
Среди ответов местных богачей встречались и весьма неожиданные
Источник:
Ссылки по теме:
- С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный
- Эффектный фокус с купюрой и шампанским
- Надел парик и помолодел на 20 лет
- Не верь всему, что видишь в интернете
- Настоящий кэшбэк: как сдают банки и бутылки в Германии
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Знаем мы такую недвижимость. Больше похоже, что этот "Джузеппе" раствор в тазик подмешивает