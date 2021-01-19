Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе

Чего только не увидишь в общественном транспорте. Проезд в данном автобусе стоил 6 гривен. Мужчина заявил, что дал кондуктору 50 гривен купюрами 20, 20, 10 и искренне не понимал претензий в свой адрес.
Очень странный математик. Присутствует ненормативная лексика.
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