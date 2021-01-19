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Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе

Урок математики от странного пассажира в украинском автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   автобус   видео   деньги   математик   пассажир   прикол   
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Чего только не увидишь в общественном транспорте. Проезд в данном автобусе стоил 6 гривен. Мужчина заявил, что дал кондуктору 50 гривен купюрами 20, 20, 10 и искренне не понимал претензий в свой адрес.

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Метки: Украина   автобус   видео   деньги   математик   пассажир   прикол   
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2  комментария
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−123
Artukov 4 минуты назад
Ппц, где таких дол*оёбов находят только :D :D
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17k
kamanch 20 минут назад
Что не так? 38 Гривен сдачи.
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