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Всем привет! Перед вами вновь Алан (о нем мы рассказывали вот ТУТ (о его истории успеха) и ТУТ (о его самых интересных вложениях)) . В данном посте он поведует о том, как выбирает акции, оценивает риски и какие перед собой ставит цели. Уверены, что его откровения будут полезны для многих.
Кроме вопросов, описанных выше, в этом видео Алан решил подробно разобрать тему инвестирования в компанию Virgin Galactic, дав личный прогноз по стоимости ее акций в ближайший месяц.
P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Хотите больше подобных видео? Оставляйте соответствующие комментарии и мы с Аланом продолжим работу над нашим новым Ютуб-каналом Пачка Акций.
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