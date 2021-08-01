Поднялся на удаленке: Как я заработал 1000% на акциях за годВсем привет! Меня зовут Алан, в этом видео я хочу поделиться с вами историей своего успеха на фондовом рынке. Дело происходило в ковидный год, что внесло еще больше нюансов в мой путь...