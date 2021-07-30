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Путь новичка-трейдера, или на чем я сколотил настоящее состояние

Путь новичка-трейдера, или на чем я сколотил настоящее состояние (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 11:48
Метки: Tesla   Virgin Galactic   акции   инвестиции   опыт   фондовый рынок   ценные бумаги   
1470
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1
Всем привет! В данном посте мы продолжим говорить о заработке на фондовом рынке, опираясь на успешный опыт Алана (мы о нем уже писали вот ТУТ). Сегодня он лично расскажет о своих самых интересных вложениях, с которых он получил прибыль около 100% за полгода.

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Метки: Tesla   Virgin Galactic   акции   инвестиции   опыт   фондовый рынок   ценные бумаги   
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78k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Примерно раз в 2-3 недели к нам приходят писать заявление о мошенничестве люди, пытавшиеся играть на биржах всех видов, типов и размеров.
Пока они вкладывают деньги - все замечательно, их счёта пахнут.
Им даже дают снять небольшие суммы маржи.
Полная иллюзия достатка и " Лени Голубкова"
Но как только человек пытается вывести большую сумму или весь капитал - все, киздец, его блокируют накуй.
Без вариантов.
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9k
K7OO 15 минут назад
Вера в личность эмитента - замечательная стратегия выбора инструментов для инвестирования. Я бы в качестве фильтра добавил бы в этот метод еще и знаки зодиака, чтоб уж наверняка. Жалко только, что подобные "инвесторы" больше года на рынке обычно не живут. Так что этому посту следует добавить хэштег "#вредные советы", чтобы кто-нибудь сдуру не купился на эту идиотскую туфту.)
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24k
Владимир 21 минуту назад
Че за селюки в комментах?
В чем проблема то?
Чувак рассказывает как ему удалось заработать.
В 20-21 это было не так и сложно, перло все ракетой благодаря низкой базе.
И да все говорят что скоро будет коррекция.

В теслу я бы лично конечно не заходил снова, в песочницу Илона приходят большие дяди, Форд и Вольксваген, когда они в серьез займутся псевдоэкологичными повозками от теслы мало что останется.
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11k
Элитный тигр Полчаса назад
А можно полюбопытствовать, кто всей этой муйне плюсики ставит? Лохи - идиоты, которые куда-то вложили бабки и ждут, когда вырастет их доход? Аффтор, твоего дружка точно зовут Алан, а не Анал???
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35k
kalinser 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Maks Es 2 часа назад
Когда тебя, скотина, посадят за мошенничество, надеюсь, отпетушарят в первых рядах.
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44k
zloykoyot 3 часа назад
@Модератор
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−24
Андрей 3 часа назад
Всех что, в Гугле забанили? Валом официальных брокеров: Фридом Финанс, Тинькофф.....задолблюсь перечислять
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783
Hornet 3 часа назад
- Это про сыр?
- А это точно про сыр.
- Таки бесплатный сыр в мышеловке.
Догма подтверждаемая не одним десятком лет.
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139
Сергей Hornet 3 часа назад
это далеко не бесплатный сыр, что бы поднять на бирже надо реально впахивать. Это только на курсах для лохов все хорошо написано нарисовано.
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Сергей Hornet 2 часа назад
Нууу началось. Куда вы "пахари" без ИТР специалистов и тех же бирж?
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139
Сергей Элитный тигр Полчаса назад
Да ладно, не упали. Без биржи пахари свое (зерно и д.р.) бесплатно по трассе стоять будут продавать?
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4k
tamin 3 часа назад
Вечер в хату. Много лохов сегодня развёл?
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