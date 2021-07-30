Путь новичка-трейдера, или на чем я сколотил настоящее состояние

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Всем привет! В данном посте мы продолжим говорить о заработке на фондовом рынке, опираясь на успешный опыт Алана (мы о нем уже писали вот ТУТ). Сегодня он лично расскажет о своих самых интересных вложениях, с которых он получил прибыль около 100% за полгода.
В видео ниже Алан подробно расскажет о своих вложениях в бумаги Tesla и Virgin Galactic, а также о роли личности основателей данных компаний.
P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Хотите больше подобных видео? Оставляйте соответствующие комментарии и мы с Аланом продолжим работу над нашим новым Ютуб-каналом Пачка Акций.
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Пока они вкладывают деньги - все замечательно, их счёта пахнут.
Им даже дают снять небольшие суммы маржи.
Полная иллюзия достатка и " Лени Голубкова"
Но как только человек пытается вывести большую сумму или весь капитал - все, киздец, его блокируют накуй.
Без вариантов.
В чем проблема то?
Чувак рассказывает как ему удалось заработать.
В 20-21 это было не так и сложно, перло все ракетой благодаря низкой базе.
И да все говорят что скоро будет коррекция.
В теслу я бы лично конечно не заходил снова, в песочницу Илона приходят большие дяди, Форд и Вольксваген, когда они в серьез займутся псевдоэкологичными повозками от теслы мало что останется.
- А это точно про сыр.
- Таки бесплатный сыр в мышеловке.
Догма подтверждаемая не одним десятком лет.